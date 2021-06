Deux Québécoises parmi l'équipe nationale de natation à Tokyo

Natation Canada et le Comité olympique canadien ont dévoilé jeudi matin la liste de l'équipe nationale.

Après une année olympique difficile qui aura duré 18 mois, nous sommes heureux de présenter nos 26 nageurs , déclare John Atkinson, directeur de la haute performance et entraîneur national.

Nous sommes prêts à compétitionner, nos athlètes sont prêts. On était la dernière nation importante à terminer nos qualifications de natation , ajoute-t-il.

Parmi les nommés, on retrouve deux Québécoises : Katerine Savard, de Pont-Rouge, et Mary-Sophie Harvey, de Trois-Rivières.

Pour ma part, c'était une très bonne compétition. À Montréal, nous sommes seulement deux nageuses qui s’entraînent ensemble. Donc, pendant deux ans, on avait seulement nous deux comme point de comparaison, et parfois c'est très difficile. C'était plaisant d'affronter d'autres femmes et de voir leurs temps et les nôtres, cela nous a rendues plus confiantes.

Une citation de :Katerine Savard, médaillée de bronze aux Jeux de Rio