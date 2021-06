Céline Dion se dissocie des Golden Knights

Sur l'image, diffusée par le journaliste Chris Cuthbert, on peut voir la diva québécoise dans l'uniforme des Golden Knights. La photo, trafiquée à partir de la couverture de son album Taking Chances, paru en 2007, a été projetée sur l'écran géant du T-Mobile Arena lors des présentations d'avant-match.

Dans la journée de jeudi, quelques heures avant le match no 6 entre le CH et les Golden Knights, Céline Dion a confirmé n'avoir rien à voir avec ce montage, sans toutefois afficher son soutien au Tricolore.

Jointe par Radio-Canada, l'étiquette Sony Music, qui représente la diva, ne pouvait confirmer quelle équipe occupait le cœur de la chanteuse. Elle a été vue arborant les chandails des deux équipes lors de différentes prestations.

Le sixième match aura lieu jeudi, au Centre Bell, le soir de la Fête nationale du Québec.

Le Tricolore aura l'occasion d'éliminer les Knights et d'accéder à sa première finale de la Coupe Stanley en 28 ans. Il avait alors mis la main sur le précieux trophée.

Une chanteuse, deux villes

La controverse entourant l'utilisation d'une image de Céline Dion par les Golden Knights peut sembler anodine, mais s'explique par le fait que la chanteuse partage sa vie entre Vegas et la Belle Province.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'on peut la voir dans les couleurs des Golden Knights. En 2018, lors de leur première saison, elle avait porté un chandail de l'équipe lors d'un concert à Vegas.

Établie dans la métropole du Nevada depuis 16 ans, elle a présenté deux spectacles en résidence au Colosseum du Caesars Palace entre 2003 et 2019. Selon les chiffres de Billboard et d'AEG Live, les 1141 représentations ont attiré plus de 4 500 000 personnes et ont généré des revenus de plus de 875 millions de dollars.

Céline Dion présente des concerts en résidence à Las Vegas depuis 2003. Photo : Getty Images / Ethan Miller

Céline Dion retrouvera les planches en novembre au Resorts World, à Vegas, pour présenter les 10 premières représentations de son troisième concert en résidence.

Céline Dion est présentée à un match du Canadien le 28 mars 1998. Photo : Reuters / Shaun Best

Malgré toutes ces années passées au Nevada, la diva nationale n'oublie pas ses origines et s'est souvent affichée dans les couleurs du Bleu-blanc-rouge.

En 1998, quand la planète s'enflammait pour le film Titanic et le succès mondial My Heart Will Go On, Céline Dion avait été présentée au public du Centre Molson, bien campée sur le logo du CH, avant un match.

La même année, en décembre, elle s'était produite au Centre Molson et en avait profité pour rencontrer Maurice Richard, posant pour les caméras dans un chandail du Canadien.

Céline Dion avait rencontré Maurice Richard une première fois en 1998, dans les coulisses du Centre Molson. Photo : Courtoisie John Kenney / Montreat Gazette

Un an plus tard, en octobre 1999, elle avait également offert au Rocket un cadeau pendant un gala célébrant le lancement d'une minisérie télévisée sur la vie de Richard, Maurice Richard : histoire d'un Canadien, avec Roy Dupuis dans le rôle-titre, un rôle qu'il allait reprendre en 2005 dans le film Maurice Richard de Ken Scott.

Céline Dion a rencontré Maurice Richard à deux occasions, en 1998 et en 1999. Photo : La Presse canadienne / RYAN REMIORZ

Plus récemment, en 2020, on a aussi vu Céline Dion poser avec une autre figure emblématique du sport montréalais, la mascotte Youppi!, lors d'un match au Centre Bell.

Si Céline Dion n'a toujours pas déclaré quelle équipe elle soutenait pour la demi-finale entre les Golden Knights et le Canadien, sa prochaine sortie publique en chandail de hockey risque de continuer de faire parler.