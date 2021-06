Pospisil en quarts à Eastbourne, Andreescu éliminée

L'Espagnol a semblé se blesser au bas du dos, et il a finalement jeté l'éponge après 1 h 12 min. Il s'agissait du premier match entre Pospisil, 66e joueur mondial, et Davidovich Fokina, 35e.

Le Vancouvérois affrontera au prochain tour l'Australien Alex De Minaur, deuxième tête de série et vainqueur du Britannique Liam Broady 6-3 et 6-4.

Exit Andreescu

Ll'Ontarienne Bianca Andreescu, 7e joueuse mondiale, a perdu en deux manches de 3-6 sur le court central contre l'Estonienne Anett Kontaveit.

Le match a été très serré et s'est joué sur quelques petits détails. La championne des Internationaux des États-Unis en 2019 a été brisée six fois en huit occasions, et en elle-même réussi trois bris en quatre occasions.

Il s'agissait du deuxième duel entre les deux joueuses, mais de leur premier sur gazon. Kontaveit avait profité de l'abandon d'Andreescu au quatrième tour du Masters de Miami en 2019.

Elle retrouvera en quarts de finale la Suisse Viktorija Golubic, qui a éliminé sa compatriote Belinda Bencic en deux manches identiques de 6-4.

D'autre part, le Canadien Brayden Schnur a baissé pavillon 6-7 (4/7) et 0-6 devant le Tchèque Tomas Machac au deuxième tour des qualifications de Wimbledon.