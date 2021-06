Soccer féminin : deux Québécoises dans l'équipe olympique canadienne

Toutes deux attaquantes, Évelyne Viens, de L'Ancienne-Lorette, et Gabrielle Carle, de Lévis, qui agira à titre de réserviste comme à Rio en 2016, font partie des 22 joueuses choisies par la sélectionneuse Bev Priestman.

Viens joue avec le Gotham FC de New York/New Jersey dans la National Women's Soccer League (NWSL). Au fil de sa carrière, l'athlète de 24 ans a notamment réécrit le livre des records des Bulls de l'Université South Florida de 2016 à 2019 avec 73 buts.

Bev Priestman s'est d'ailleurs fiée aux performances récentes de ses joueuses pour constituer le groupe qui s'envolera pour le Japon, a-t-elle expliqué en visioconférence mercredi.

Je voulais bâtir un groupe mélangeant expérience et jeunesse afin d'avoir l'équipe nécessaire pour compétitionner tout au long du tournoi , a-t-elle expliqué. Évelyne Viens, dans le rôle de no 9, a démontré combien elle peut être dangereuse, et j'ai choisi de faire confiance à des joueuses qui réussissent bien en ce moment.

Pour sa part, Carle, 22 ans, a représenté le pays à la Coupe du monde en 2019 en France. Elle a aussi pris part au Championnat universitaire américain (NCAA) avec les Seminoles de l'Université Florida State en 2018.

Gabrielle Carle Photo : usa today sports / Mike Watters

Priestman explique que le rôle attendu de ses réservistes est de jumeler confiance et caractère. Les quatre remplaçantes comprennent leur rôle. Elles sont au courant qu'elles pourraient ne pas se retrouver une seule fois sur le terrain, mais ce sont quatre joueuses en qui j'ai pleinement confiance si je dois faire appel à elles.

Gabrielle [Carle] a joué beaucoup de minutes avec moi. J'ai une confiance aveugle en elle. Elle apporte des qualités uniques pour une ailière, dont une grande responsabilité défensive , a ajouté la sélectionneuse du Canada.

Je sais que Gabrielle sera prête à tout donner si elle se retrouve en uniforme. Une citation de :Bev Priestman, sélectionneuse du Canada

Selon Bev Priestman, les 22 joueuses ont ce qu'il faut pour faire non seulement un beau parcours à Tokyo, mais viser les plus grands honneurs.

Je voulais choisir l'équipe qui sera en mesure de changer la couleur de notre médaille. Une citation de :Bev Priestman

Les Canadiennes sont doubles médaillées de bronze en titre. Elles ont obtenu leur billet pour leurs quatrièmes JO de suite au tournoi de qualification de la CONCACAF disputé au Texas et en Californie, en janvier 2020.

Elles disputeront le premier match du tournoi olympique contre les Japonaises, à Sapporo, le 21 juillet. Les Canadiennes doivent ensuite croiser le fer avec les Chiliennes le 24 juillet, avant de conclure la phase de groupe contre les Britanniques, le 27 juillet, à Kashima.