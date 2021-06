Les jumeaux Sedin reviennent dans le giron des Canucks

Henrik et Daniel Sedin reviennent travailler pour leur ancienne équipe.

Les Canucks de Vancouver ont annoncé mardi que les jumeaux Sedin sont embauchés à titre de conseillers spéciaux au directeur général Jim Benning.

Ils participeront à l’évaluation et au développement des joueurs, ainsi qu’à la planification du repêchage, de la période des joueurs autonomes et de la date limite des échanges.

Nous sommes reconnaissants de pouvoir apporter notre contribution au club qui nous tient tellement à coeur , a dit Henrik Sedin dans un communiqué.

Nous avons vécu des moments fabuleux avec les Canucks. C'est un honneur d'être de retour. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour contribuer au succès de l'organisation.

Henrik Sedin est au sommet des classements de l’équipe pour le nombre de matchs joués (1330), des passes (830), des points (1070) et du différentiel (+165). Son frère jumeau Daniel mène les classements des buts (393), des buts en avantage numérique (138), des buts gagnants (86) et des tirs au but (3474).

Henrik Sedin a été capitaine des Canucks de 2010 à 2018. Il a remporté le trophée Hart à titre de joueur le plus utile de la LNH en 2010.

Les jumeaux ont pris leur retraite en 2018, après 17 saisons, toutes avec les Canucks.