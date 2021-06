Chandler Stephenson pourrait revenir au jeu pour les Golden Knights

L'entraîneur-chef des Golden Knights, Peter DeBoer, a indiqué avant l'entraînement matinal de son équipe qu'une décision sera prise avant le match dans le cas de Stephenson.

Il reste à voir s’il pourra ou non retrouver sa place dans le premier trio aux côtés de Max Pacioretty et de Mark Stone.

Stephenson a raté les trois dernières rencontres de la série, qui est égale 2-2. Selon un rapport émanant de Las Vegas, il aurait subi une commotion cérébrale en deuxième période du premier match lorsqu'il a été sévèrement mis en échec par le défenseur Ben Chiarot.

En 14 rencontres depuis le début des séries, il a réussi six aides. Il avait inscrit 14 buts et 21 aides en 51 rencontres de saison.

Aussi, DeBoer devra prendre une décision pour savoir qui de Marc-André Fleury ou de Robin Lehner défendra le filet. La gaffe de Fleury en fin de troisième période du match no 3, qui a permis au CH de créer l'égalité, lui a coûté son poste pour le suivant.

Statu quo du côté du Bleu-blanc-rouge

L'équipe a patiné mardi matin en ne présentant aucune modification à sa formation. Selon ce qui a été observé sur la patinoire, les trios et les duos de défenseurs étaient restés les mêmes que ceux observés depuis le début de la série.

De plus, l’attaquant Jake Evans endossait toujours un chandail de couleur différente indiquant qu’il ne pouvait pas être mis en échec.

L'entraîneur Luke Richardson a mentionné qu'aucune échéance n'avait été établie pour le retour au jeu de celui qui avait été assailli par Mark Scheifele dans le premier match de la finale de Division nord face aux Jets de Winnipeg.

Il affiche une belle confiance en dépit du fait que le match sera disputé sur la patinoire adverse.

On a été une bonne équipe sur la route depuis quelques années. Notre style de jeu ne change pas. On est durs en défense et on frustre l'adversaire. Si on peut les frustrer, eux qui veulent faire du jeu spectaculaire pour les partisans, nous, ça nous aide. Une citation de :Luke Richardson, entraîneur du Canadien

Il a également précisé qu’il demeurait en communication avec Dominique Ducharme pour préparer chacune des rencontres.

On a une réunion (virtuelle) tous les matins à 8 h. On planifie la journée pour l'équipe et les individus. On a eu des rencontres Zoom avec les joueurs. Il nous parle individuellement aussi. On fait comme quand il est là. Il nous donne deux ou trois points précis à corriger , a rappelé Richardson.

Du côté des joueurs, Phillip Danault a été questionné au sujet du style de jeu de son ancien capitaine Max Pacioretty et sur la manière de le contrer.

Il joue avec de bons joueurs. Il a un style un peu différent. Oui, je le connais. C’est un bon shooter, mais je ne peux pas dire que je connais personnellement des détails pour affecter sa game , a répondu Danault en ajoutant que le Tricolore visait un solide début de match.

Quant à Cole Caufield, il a dit qu’il profitait des bons conseils de Sean Burke sur la façon de se comporter devant les gardiens adverses.

Face aux propos tenus par Robin Lehner, qui a affirmé après le match de dimanche qu'il visait toujours le haut du filet ou l'espace entre ses jambières, Caufield a riposté sans retenue.

Je crois que c'est une bonne chose qu'il pense à ce que je vais faire dans le prochain match. C'est très bien qu'il s'ouvre ainsi. Comme ça, je sais ce qu'il pense. Je vais m'en servir pour créer de nouvelles choses et lui offrir de nouveaux éléments à observer. Une citation de :Cole Caufield, attaquant du Canadien

La rencontre présentée au T-Mobile Arena commencera à 21 h (HAE).