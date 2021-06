Le Canadien face à un nouveau défi dans le quatrième match?

Le Canadien pourrait faire face à un nouveau défi, dimanche soir au Centre Bell, pour le match no 4 de la série face aux Golden Knights.

L'entraîneur de Vegas, Peter DeBoer, n'a pas voulu confirmer qui serait devant le filet de son équipe pour entamer la rencontre. Robin Lehner a été le premier à quitter la patinoire, lors de l'entraînement matinal, ce qui laisse croire qu'il serait le gardien partant.

Marc-André Fleury a été montré du doigt à la suite du revers de 3-2 en prolongation des Golden Knights contre le Canadien, vendredi.

Le gardien québécois a commis une bévue derrière son filet qui a permis à Josh Anderson de créer l’égalité avec 1 min 55 s à faire en troisième période.

Anderson a ensuite marqué en prolongation, pour permettre au Tricolore de prendre les devants 2-1 dans la série. Le Tricolore avait pourtant été largement dominé au chapitre des tirs au but et de la possession de la rondelle lors des deux premières périodes du match no 3.

Josh Anderson a joué les héros, vendredi, marquant le but ayant permis de créer l’égalité avec 1min 55s à faire en troisième période, avant de donner la victoire aux siens en prolongation. Photo : usa today sports / Eric Bolte

Le Canadien envoie néanmoins la même formation que vendredi sur la patinoire du Centre Bell, où sont encore attendus 3500 partisans.

Lehner en serait à son deuxième départ des présentes séries. Il a accordé les sept buts dans une défaite de 7-1 lors du premier match de la finale de l’Ouest contre l’Avalanche du Colorado, le 30 mai. Il avait affronté 37 tirs.

Lehner et Fleury ont conjugué leurs efforts cette saison pour s’adjuger le trophée Jennings, remis au duo de gardiens de l’équipe qui a accordé le moins de buts au cours de la campagne. Fleury est également l’un des trois finalistes au trophée Vézina, remis au gardien par excellence du circuit.

Quant à lui, Lehner a affronté le Tricolore 15 fois au cours de sa carrière. Il présente une fiche de 4-5-4 face aux Montréalais, en ayant conservé une moyenne de buts accordés par match de 2,77 et un taux d'efficacité de ,917.

La saison dernière, le gardien suédois a permis à son équipe d'atteindre la finale de l'Association de l'Ouest. Les Golden Knights avaient perdu face aux Stars de Dallas et Corey Perry.

Robin Lehner avait été malmené par l'attaque de l'Avalanche du Colorado lors de son seul départ en séries ce printemps. Photo : usa today sports / Ron Chenoy

Par ailleurs, l'entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme est toujours contraint de laisser sa place derrière le banc, après avoir reçu un test positif à la COVID-19. Luke Richardson va de nouveau occuper les fonctions d'entraîneur-chef.

Ducharme espère toutefois être de retour avant la fin des 14 jours d'isolement prévus. C’est ce qu'il a indiqué par visioconférence dimanche, à quelques heures du quatrième match de la série.

Par ailleurs, le directeur général des Golden Knights, Kelly McCrimmon, est aussi placé en isolement après avoir reçu un résultat positif à la COVID-19.