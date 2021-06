Verstappen l'emporte en France après un duel intense avec Hamilton

Sur un circuit balayé par les vents, Max Verstappen a pu récupérer les 25 points perdus à Bakou en Azerbaïdjan. Et est allé chercher le point pour le tour le plus rapide du top 10.

Il a dépassé Hamilton dans l'avant-dernier tour pour gagner la course. Verstappen a maintenant 12 points d'avance sur le champion du monde.

Au premier tour, Verstappen parti en pole position, est sorti trop large du premier virage et a quitté la piste avant de revenir dans la trajectoire derrière Hamilton. Il a ouvert la porte à Lewis Hamilton qui n'en demandait pas tant.

Red Bull a misé sur une stratégie de deux arrêts, alors que Hamilton n'en a fait qu'un.

Hamilton a perdu les commandes lors de la première fenêtre d'arrêt, au 19e tour. Red Bull a été plus rapide dans les puits, et Verstappen en a profité.

Ses pneus n'ont pas tenu, et Red Bull a décidé de le faire rentrer au 33e tour. Le pari était risqué, car le Néerlandais a alors glissé du podium, roulant en 4e position.

Mais Verstappen a rattrapé le temps perdu en 20 tours.

Lewis Hamilton devant Max Verstappen Photo : Getty Images / Bryn Lennon

Hamilton menait le Grand Prix au 52e des 53 tours, mais avec un train de pneus très usés, et il n'a rien pu faire face au retour du Néerlandais, qui roulait avec des pneus beaucoup plus frais.

Verstappen a remporté le Grand Prix de France avec une courte avance de 2,09 secondes sur Hamilton.

Je me suis amusé... à la fin, a dit Verstappen. Mais au début de la course, le vent a été pénible. J'ai perdu l'arrière dans le premier virage et Lewis en a profité. Je n'étais pas certain de la stratégie de deux arrêts, mais nous avons travaillé fort jusqu'à la fin, et ça a payé.

Il nous manquait de la vitesse en ligne droite, a fait remarquer Hamilton, mais compte tenu de nos problèmes au début du week-end, je suis satisfait du résultat. Ce sont de gros points.

Sergio Pérez (Red Bull) a complété le podium, ayant réussi à dépasser le coéquipier de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, à trois tours de l'arrivée.

Aston Martin dans les points

Sebastian Vettel et Lance Stroll ont fini 9e et 10e, et ont donc marqué des points, trois, pour l'équipe canado-britannique.

Lance Stroll sur le circuit Paul-Ricard au Castellet Photo : Getty Images / Clive Rose

Ce qui dans le cas de Stroll est une excellente opération.

Le Québécois partait de la 19e place sur la grille, et il s'est faufilé à travers le peloton pour remonter à la 10e place grâce à une stratégie d'un seul arrêt et un changement de pneus tardif.

Stroll a passé la ligne d'arrivée avec un retard de 11,3 secondes sur son coéquipier qui s'est lui arrêté deux fois durant le Grand Prix.

Le Torontois Nicholas Latifi s'est contenté du 18e rang dans sa Williams.

Le prochain Grand Prix a lieu dans une semaine, en Autriche, dans les terres de l'équipe Red Bull, au circuit de Spielberg.

