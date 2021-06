Félix Auger-Aliassime s'incline en finale du double à Halle

S’il n’a pas atteint la finale du tournoi de Halle en simple , Félix Auger-Aliassime a pu disputer celle du double, dimanche, avec son partenaire Hubert Hurkacz. Le duo s’est toutefois incliné en deux manches de 7-6 (7/4) et 6-4 devant les troisièmes têtes de série, Kevin Krawietz et Horia Tecau.

Auger-Aliassime et Hurkacz jouaient leur deuxième finale en double sur le circuit de l’ATP. En 2020, ils avaient triomphé au tournoi Masters 1000 de Paris après avoir sauvé cinq balles de championnat contre le Brésilien Bruno Soares et le Croate Mate Pavic.

Dimanche, en Allemagne, les deux équipes se sont offert un duel serré jusqu’au bout, et aucun bris n’a été enregistré jusqu’au tout dernier jeu, qui a donné la victoire à Krawietz et Tecau. Auger-Aliassime et Hurkacz ont cependant dû effacer huit balles de bris, contre une seule pour leurs rivaux.

Après une finale en double, une finale et une demi-finale en simple et une victoire contre Roger Federer dans les deux dernières semaines sur gazon, Auger-Aliassime grimpera du 21e au 19e rang au classement de l’ATP, lundi. Il concentrera désormais ses énergies sur Wimbledon, qui s’amorce le 28 juin.

Le Roumain Tecau, grand spécialiste du double, a gagné à 36 ans un 38e titre sur le circuit, mais un premier avec Krawietz. L’Allemand de 29 ans a remporté son sixième trophée en double.