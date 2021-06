La nageuse Katerine Savard peut regarder vers Tokyo

Malgré une pause en 2019 pour jouer au cinéma, tenant le rôle-titre dans le long métrage Nadia, Butterfly, sorti en 2020, la Québécoise a réussi son pari de se qualifier pour les Jeux de Tokyo, une tâche rendue encore plus difficile à cause de la COVID-19.

Avec un temps de 57 s 86/100, Savard a terminé tout juste derrière l'Ontarienne Maggie MacNeil (56,19 s).

À titre comparatif, le record personnel de Katerine Savard sur cette distance est de 57 s 27/100, une marque réalisée en 2014. Le temps à battre pour obtenir une qualification directe aux Jeux de Tokyo était de 57 s 92/100.

Je suis vraiment surprise et très heureuse , a-t-elle déclaré par visioconférence. C'était un objectif difficile, mais je rêvais de participer aux Jeux olympiques pour une troisième fois. Cette année est ma meilleure en carrière. Après chaque entraînement, je sentais que je progressais et ça m'a aidé à demeurer motivée et heureuse , dans l'eau comme au quotidien.

En 2016, Savard n'avait pas réussi à obtenir son laissez-passer pour les Jeux de Rio sur la distance du 100 m papillon, mais avait participé aux épreuves du 200 m nage libre et obtenu le bronze avec l'équipe canadienne au relais 4 x 200 m style libre.

Je me sens beaucoup plus mature émotionnellement aujourd'hui qu'en 2016. Une citation de :Katerine Savard

J'arrive à mieux contrôler mes émotions, je suis moins nerveuse avant les courses , a ajouté la nageuse originaire de Pont-Rouge. Je me sentais calme aujourd'hui, ça m'a aidé à demeurer concentrée et à nager rapidement .

La gagnante de l'épreuve de samedi, Margaret MacNeil, n'avait pas besoin de remporter la course pour obtenir son billet pour Tokyo, ayant déjà assuré sa qualification grâce à sa médaille d'or lors des Championnats du monde en 2019.

Margaret MacNeil participera à Tokyo à ses premiers Jeux, où elle sera l'une des principales athlètes canadiennes à suivre en natation. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Penny Oleksiak, révélation des Jeux de Rio en 2016, ne prenait pas part à l'épreuve, ennuyée par des maux de dos. Elle a déjà son billet vers Tokyo en poche.

Un record canadien pour Kylie Masse

Dans l'épreuve du 100 m dos, l'Ontarienne Kylie Masse a établi un nouveau record canadien en inscrivant un temps de 57 s 70/100, abaissant de 40 centièmes sa marque précédente inscrite en 2017, et qui constituait à l'époque un nouveau record mondial.

Le record actuel appartient à l'Australienne Kaylee McKeown (57,57 s), un exploit réalisé la semaine dernière, lors des essais olympiques de la Fédération australienne de natation. Le temps de Masse en 2017 est aujourd'hui le troisième plus rapide a avoir été enregistré au 100 m dos.

La nageuse Ontarienne Kylie Masse a établi un nouveau record canadien au 100 m dos, lors des Essais nationaux canadiens. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

La partenaire d'entraînement et grande amie de Masse, Taylor Ruck, a également confirmé sa participation aux Jeux olympiques en terminant deuxième (59,60 s).

La nouvelle garde masculine s'affirme

Chez les hommes, Joshua Liendo, 18 ans, a lui aussi établi un nouveau record canadien lors des qualifications du 100 m papillon, inscrivant un temps de 51 s 40/100 en phase préliminaires avant de remporter l'épreuve officielle avec un chrono de 51 s 72/100.

Cette performance lui ouvre également les portes des Jeux de Tokyo, qui seront les tout premiers de sa jeune carrière.

Perçu comme un nageur de la relève, Liendo était fier de démontrer l'étendue de son talent, mais aussi celui de ses pairs, lors des essais nationaux. Outre Liendo, Cole Pratt, 18 ans, s'est aussi qualifié pour Tokyo, tout comme Markus Thormeyer, 23 ans.

Souvent décrit comme un nageur de la relève, Josh Liendo entend prouver à Tokyo qu'il est un athlète établi. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Nous ne sommes plus la prochaine génération, nous sommes arrivés , a-t-il commencé par dire en visioconférence. L'équipe masculine de natation a souvent été comparée à celle féminine ces dernières années, sans connaître le même succès. Notre objectif est d'arriver à égaler ce succès à notre tour .

Les nageurs canadiens qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo Katerine Savard au 100 m papillon

Joshua Liendo au 100 m papillon

Markus Thormeyer au 100 m dos et 200 m dos (déjà qualifié)

Cole Pratt au 100 m dos

Taylor Ruck au 100 m dos

Margaret MacNeil au 100 m papillon (déjà qualifiée)

Kylie Masse au 100 m dos et 200 m dos (déjà qualifiée)

Penny Oleksiak au 200 m libre (déjà qualifiée)

Sydney Pickrem au 200 m, 200 m brasse et 400 m quatre-nages individuel (déjà qualifiée)

Kate Sanderson au 10 km en eaux libres

Les essais nationaux de Natation Canada ont obtenu le feu vert de la santé publique de la province afin que les nageurs du programme haute performance puissent se tailler une place dans l'équipe olympique de la façon la plus sécuritaire possible.

Après les essais, qui se tiendront jusqu'au 23 juin, les nageurs sélectionnés s'envoleront vers la Colombie-Britannique, au Centre de haute performance de Vancouver, avant de se rendre directement à Tokyo en vue des Jeux, qui s'amorceront le 23 juillet.