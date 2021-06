Christian Eriksen rend visite à ses coéquipiers danois à l'entraînement

Associated Press

Le milieu de terrain danois a reçu son congé de l’hôpital de Copenhague vendredi et son premier réflexe a été d’aller visiter ses coéquipiers à leur camp de base du Championnat d’Europe, en banlieue de la capitale.

Le milieu de terrain Christian Norgaard et le défenseur Joakim Maehle ont dit avoir été complètement surpris par cette visite inattendue.

Je ne savais pas qu’il allait venir. Nous avons cessé l’entraînement lorsqu’on l’a vu , a raconté Norgaard.

Il semblait avoir un bon moral et ç’a donné un regain d’énergie à l’équipe. Nous avons eu la permission de le serrer dans nos bras et c’était formidable de le voir marcher avec son fils. Ç’a certainement été une bonne journée. C’est en plein ce dont on avait besoin , a-t-il ajouté.

Eriksen, âgé de 29 ans, a subi un arrêt cardiaque lors du premier match disputé par le Danemark à l’Euro, samedi dernier, contre la Finlande. Il a dû être réanimé avec un défibrillateur pendant que ses coéquipiers l’entouraient sur le terrain, formant une barrière pour bloquer les regards du public.

Il a reçu son congé de l’hôpital après qu’on lui eut implanté un défibrillateur cardiaque qui devrait lui permettre d’éviter que le scénario se répète.

Le joueur de l’Inter Milan a dîné avec l’équipe avant de retourner à la maison avec sa famille.

On savait que Christian était correct, mais c’est totalement différent d’avoir la chance de le voir en personne , a indiqué Maehle.

C’était émotif parce que la dernière fois qu’on l’a vu, il était étendu sur le terrain et on tentait de lui sauver la vie. Une citation de :Joakim Maehle, défenseur de l'équipe danoise

Le Danemark a perdu ses deux premiers matchs à l’Euro 2020 contre la Finlande et la Belgique, mais a toujours une chance d’accéder à la phase éliminatoire avec une victoire contre la Russie, lundi, à Copenhague.

Selon l’attaquant Andreas Skov Olsen, la visite d’Eriksen aidera l’équipe à se concentrer pleinement sur la partie à venir contre la Russie.

C’était plaisant de le voir debout, devant nous. C’était important de savoir que Christian est correct pour que l’on puisse maintenant se concentrer sur le reste du tournoi.