Denis Shapovalov atteint les demi-finales au tournoi du Queen's

Le Canadien Denis Shapovalov a atteint les demi-finales du tournoi de tennis du Queen's, samedi, à Londres, avec une victoire de 6-3 et 6-4 contre l'Américain Frances Tiafoe.

Il s'agissait de la reprise du duel amorcé vendredi et qui avait été interrompu à cause de la noirceur après la manche initiale.

Shapovalov, tête de série no 2, et Tiafoe, 65e joueur mondial, avaient eu le temps de terminer la première manche en 37 minutes, vendredi.

Shapovalov a connu des hauts et des bas au service, samedi, avec sept as et quatre doubles fautes, mais a sauvé les trois balles de bris qu’il a affrontées, toutes lors du quatrième jeu.

Il s'est par ailleurs créé sept occasions de briser et en a concrétisé une lors du cinquième jeu pour prendre une avance de 3-2.

Par la suite, le Canadien, 14e joueur mondial, n'a rien cédé à Tiafoe au service et a mis fin au match avec son 11e as de l'affrontement.

Shapovalov sera de retour sur le court un peu plus tard samedi pour affronter le Britannique Cameron Norrie en demi-finale.