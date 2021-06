Max Verstappen toujours devant en France, Ferrari s'invite à la fête

Max Verstappen a encore devancé Mercedes-Benz en essais libres, samedi, alors que Ferrari s'installe en arbitre du duel. Le Néerlandais a devancé Valtteri Bottas et Carlos Sainz fils.

Max Verstappen a été le plus rapide de la dernière séance de travail de 60 minutes au circuit Paul-Ricard près du Castellet dans le sud de la France.

Par un temps couvert et lourd, le Néerlandais a enregistré un chrono imbattable de 1 min 31 sec 300/1000, et a repoussé Valtteri Bottas à 7 dixièmes de seconde, plus d'une demi-seconde.

Le fossé se creuse entre Red Bull et Mercedes-Benz. Verstappen a été le seul à descendre dans les 91 secondes au tour.

La Ferrari de Carlos Sainz fils a fini au 3e rang grâce à un tour parfait de l'Espagnol, en 1: 32,195 (+0,895). Arrivera-t-il à répéter ce bel effort en qualification ?

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Carlos Sainz fils au circuit Paul-Ricard en France Photo : Getty Images / Rudy Carezzevoli

La température légèrement plus fraîche que la veille à pareille heure a permis aux pilotes de faire bon usage de leurs pneus tendres sur un tour complet, mais il fera plus chaud pour la séance de qualification.

Les pneus mi-durs seront sans doute le choix de la plupart des équipes, mais qui osera tenter un pari en pneus durs ?

Lewis Hamilton a terminé la séance au 5e rang (+0,966), derrière la Red Bull de Sergio Pérez. Le Mexicain connaît sa mission ce week-end, rester devant le champion du monde si possible.

Les problèmes d'Aston Martin se poursuivent sur ce tracé ultra permissif. En pneus tendres, Lance Stroll s'est contenté du 13e temps (+1,751) devant son coéquipier Sebastian Vettel (+1,900).

L'Ontarien Nicholas Latifi a terminé les essais libres au 18e rang dans sa Williams (+2,284).

La séance de qualification commence à 9h, HAE.