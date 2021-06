Des bulles pour permettre aux athlètes olympiques de s’entraîner pendant leur quarantaine

Le ministre fédéral de l’Immigration Marco Mendicino a donné son approbation à un plan d’une bulle d’entraînement modifiée pour les athlètes olympiques canadiens, soumis par les comités olympique et paralympique canadiens et le programme À nous le podium.

Quatre bulles d’entraînement seront organisées, de concert avec les gouvernements provinciaux d’Ontario, du Québec, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.

Le plan comprend des mesures strictes pour assurer la sécurité des athlètes et du personnel, et du grand public. Athlètes et personnel d’encadrement seront testés à leur arrivée au pays. Ils seront installés dans un logement autorisé par le gouvernement en attendant réception de tests COVID.

Une fois les tests complétés, ils pourront aller du logement à des installations d’entraînement.

Après réception de résultats négatifs, les athlètes et le personnel sont confinés dans une bulle de quarantaine modifiée, où ils sont limités à leur logement et à leurs installations d'entraînement, peut-on lire dans une déclaration du ministre Mendicino. Ils ne seront pas autorisés à quitter ces deux endroits, et il n'y aura aucune interaction avec le grand public.

Chaque bulle d'entraînement disposera d'un agent de conformité, qui sera chargé de contrôler et de faire respecter la conformité de la bulle d'entraînement.

En plus des tests effectués à l'arrivée, tous les athlètes et le personnel seront soumis à des tests ultérieurs à intervalles réguliers.

La Ligue nationale de hockey a obtenu une dérogation spéciale pour permettre la tenue de la série demi-finale entre le Canadien de Montréal et les Golden Knights de Vegas.

Suivant cette annonce, plusieurs athlètes olympiques et de sports professionnels ont demandé d’avoir des permissions similaires.