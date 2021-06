Katerine Savard prête pour les essais canadiens de natation

Je suis étonnamment assez calme, j’ai assez confiance de ce que j’ai fait à l’entraînement , a-t-elle commencé par dire lors d'une visioconférence organisée vendredi par Natation Canada.

J’ai travaillé fort, je partais de loin dans les dernières années. Je suis fière de moi du chemin que j’ai fait et d’être prête à compétitionner cette fin de semaine.

Ces essais canadiens, ils auraient dû avoir lieu en mars de l'année dernière. Savard avait décidé de recommencer à s'entraîner en espérant se qualifier pour Tokyo.

Les JO ont été repoussés d'un an et les essais ont été repoussés de plus d'un an, ce qui a permis à la nageuse québécoise de s'entraîner et de retrouver sa meilleure forme.

Avec le recul, c'est sûr que ça a été difficile, up and down (des hauts et des bas), le report des Jeux et tout, mais je pense que physiquement, ça m'a donné un avantage , affirme-t-elle.

Cette année (de plus), ça a été bénéfique pour moi, l'entraînement que j'ai fait de plus, croit-elle, et j'ose croire que ça va payer en termes de performance.

Katerine Savard s'est entraînée sur 200 mètres, et tente de se qualifier sur cette distance. En relais et au papillon. Elle précise avoir couvert ls distance en 1 min 58 s à quelques reprises. Ce qui la rend optimiste.

Je me suis entraînée beaucoup plus pour les 200 à l'entraînement, fait-elle remarquer, ça m'a donné une base musculaire et une base d'endurance aussi, et je pense que ça va m'aider. Le 200 fly (ou butterfly, papillon en français) m'a rendue plus forte.

Le 200 m fly, je ne l'ai pas racé depuis des années, mais sur papier, mon meilleur temps est sous le (standard) FINA A , précise-t-elle.

Je ne sais pas nécessairement si je vais le réussir, ajoute-t-elle, prudente, mais je pense que c'est une des épreuves les plus ouvertes au pays, affirme-t-elle, et si je peux dans cette course là me servir de mon expérience pour faire une bonne course, ben, je vais m'en servir.

Après une brève retraite sportive de cinq mois en 2018, la nageuse québécoise a fait du cinéma en 2019, ayant le premier rôle dans le deuxième long métrage du cinéaste Pascal Plante, Nadia Butterfly, qui est sorti en 2020.

Pascal Plante dirige Katerine Savard. Photo : Maxime Cormier/Némésis Films

Après avoir participé (avec succès) aux Jeux panaméricains en août 2019, elle a repris l'entraînement en vue des JO de Tokyo un mois plus tard, après son tournage cinématographique. L'athlète de Pont-Rouge, âgée de 28 ans, a ensuite terminé en 2020 son baccalauréat en enseignement au primaire.

Je pense que c’était bien que je sois... en dehors du radar, estime-t-elle. Juste pour mon état mental. Ça m’a donné plus confiance dans l’entraînement que j’ai fait. Ça va être une surprise pour moi et pour les autres de voir ce que je vais faire.

En dehors de la pression qu'elle se met elle-même, Katerine Savard dit avoir retrouvé le plaisir de nager au plus haut niveau. Ces essais seront le test ultime de son ambition de participer à ses troisièmes et derniers JO.

Étonnamment, je suis très calme, j'ai extrêmement confiance dans ce que j'ai fait, précise-t-elle. Et je me dis si c'est pas là, ce ne sera plus jamais.

Je suis quand même sereine avec ça, et puis, pour vrai, je me suis entraînée super fort cette année, reconnaît-elle. Ça a été une des années où j'ai eu le plus de plaisir parce que je suis partie de loin, on ne se le cachera pas.

À chaque jour, j'étais capable de voir ma progression. Donc, j'étais super heureuse, et ça m'a donné beaucoup de motivation.

Je suis retournée au niveau où j'étais. Je suis fière de ça. Une citation de :Katerine Savard, nageuse québécoise, médaillée olympique

Katerine Savard ne veut surtout pas penser à la possibilité que son aventure olympique se termine ce week-end aux essais.

Dans mon cœur, j'ai encore l'espoir de pouvoir faire l'équipe et de pouvoir continuer encore un peu, admet-elle. Donc, mon focus est vraiment sur ça, et j'essaie de ne pas y penser parce que dès que les émotions entrent en compte, je sais que ça peut être négatif.

La nageuse Katerine Savard poursuit sa préparation en vue des Jeux de Tokyo. Photo : Radio-Canada

Les essais canadiens de natation ont lieu à Toronto du 19 au 23 juin, au Centre sportif panaméricain. Le 200 m libre est prévu dimanche 20 et le 200 m papillon mardi 22.

Katerine Savard avait remporté la médaille de bronze au relais 4 x 200 m libre aux Jeux olympiques de 2016.

Quatre mois plus tard (décembre 2016), elle était devenue, à Windsor, championne du monde (en petit bassin) au relais 4 X 200 m libre. En août 2019, elle avait obtenu le titre panaméricain sur la même distance, à Lima au Pérou.

La nageuse québécoise avait aussi terminé 19e du 200 m papillon aux Jeux olympiques de 2012, quand elle n'était âgée que de 18 ans.