L'entraîneur du Canadien Dominique Ducharme en isolement chez lui

L’entraîneur-chef du Canadien Dominique Ducharme est en isolement chez lui à cause d’irrégularités dans un test de dépistage à la COVID-19. Le point de presse qu’il devait tenir vendredi matin a été annulé.

Il passera d'autres tests plus tard dans la journée, a précisé le vice-président principal affaires publiques et communications du Canadien, Paul Wilson.

Nous vous tiendrons informés avant le début de la rencontre ce soir , a-t-il ajouté.

Le Tricolore dispute ce soir à Montréal le troisième match de sa série de demi-finales contre les Golden Knights de Vegas, qui est égale 1-1.

Les activités du CH ont été mises sur pause plus tôt cette saison à cause de deux joueurs qui ont dû se soumettre au protocole COVID-19 de la Ligue nationale de hockey (LNH). Joel Armia a été infecté par un variant, tandis que Jesperi Kotkaniemi a été mis à l’écart par mesure préventive, à cause de contacts rapprochés avec Armia.

Au deuxième tour des séries, l’entraîneur-chef de l’Avalanche du Colorado, Jared Bednar, s’est isolé à cause d’un test irrégulier signalé à quelques heures du sixième match contre les Golden Knights. Il a finalement eu le feu vert pour prendre sa place derrière le banc.