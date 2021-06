Russell Henley prend provisoirement les commandes de l'Omnium des États-Unis

Associated Press

Ce long jeudi de golf s'est terminé dans l'obscurité et Russel Henley est le meneur au chalet. De plus, Louis Oosthuizen est en position pour possiblement le devancer lorsque la première ronde sera conclue, vendredi matin.

Il y a eu quelques surprises, comme c'est souvent le cas au début des tournois majeurs. Et ensuite, il y avait Brooks Koepka.

Lors de l'Omnium des États-Unis, il y a toujours Brooks Koepka.

Ce n'était pas ma meilleure journée, mais je vais la prendre , a-t-il mentionné.

Grâce à un plan simple et une solide exécution, il a remis une carte de 69 et a accentué son record. Il s'agissait pour lui d'un sixième parcours de suite dans la soixantaine à ce tournoi, qui a la réputation d'être le test le plus difficile au golf.

J'ai simplement un bon plan de match. Je suis concentré, je sais ce que je fais et je n'essaie pas de tenter des choses que je ne peux pas réussir, a expliqué Koepka. À l'Omnium des États-Unis, tout est dans la discipline.

Oosthuizen fait partie d'un groupe de 36 golfeurs à ne pas avoir pu terminer leur première ronde en raison d'un délai de 90 minutes en début de journée. Ils reprendront là où ils ont laissé vendredi matin, avant le début de la deuxième ronde.

Russell Henley a amorcé le tournoi avec un score de 67, terminant sa ronde au même moment que le vent du Pacifique prenait de l'ampleur.

Il a effectué une belle approche et a inscrit un oiselet au 18e trou pour montrer un pointage cumulatif de -4. Oosthuizen, qui a fini à égalité au 2e rang au Championnat de la PGA, le mois dernier, l'a rejoint à -4 avec deux trous à jouer.

Le parcours était difficile, comme prévu. Il y avait un peu plus de vent qu'attendu et ça n'en prend pas plus pour ajouter à ce défi de taille.

Si le vent souffle comme ça tout le week-end, ce ne sera pas facile, a dit Henley. C'est ce que vous voulez voir à l'Omnium des États-Unis cependant. Non?

Avant l'arrivée d'Oosthuizen au sommet, Henley s'était donné une avance d'un coup devant Francesco Molinari et Rafa Cabrera Bello, qui ont aussi pris le départ plus tôt dans la journée.

Koepka, double champion de l'Omnium des États-Unis, est accompagné de Xander Schauffele, Hayden Buckley, Hideki Matsuyama, Jon Rahm et Sebastian Munoz en 5e position. Rahm doit encore disputer un trou, et Munoz, quatre.

Chaque fois que tu es sous la normale à l'Omnium des États-Unis, c'est un bon départ. C'était le cas aujourd'hui , a indiqué Rahm.

Plusieurs joueurs ont conclu la première ronde avec une carte de 70, dont Adam Hadwin. Le Canadien est loin devant ses compatriotes Mackenzie Hughes (73), Taylor Pendrith (75) et Corey Conners (75).

L'ancien champion Webb Simpson a dû réussir un oiselet au dernier trou pour éviter une ronde de 80.

Le champion en titre de la PGA, Phil Mickelson, a signé une carte de 75 et a mal commencé sa quête pour compléter le grand chelem sur le circuit de la PGA. Il a commis cinq bogueys.

Le champion en titre, Bryson DeChambeau, a éprouvé plus de difficultés sur le parcours de Torrey Pines, qui semble moins propice à son jeu. Il a joué 73.