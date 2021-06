Brayden Point marque encore, le Lightning prend l’avance

Brayden Point a dénoué l'impasse en fin de deuxième période et le Lightning de Tampa Bay a tenu le coup pour vaincre les Islanders de New York 2-1, jeudi soir, au Nassau Coliseum.

Point a enfilé l'aiguille dans un sixième match de suite, devenant le premier joueur de l'histoire du Lightning à réaliser pareil exploit. Il s'agissait de son 11e but des présentes séries, un sommet dans la LNH.

Le Lightning a remporté un deuxième match de suite et a pris l’avance 2-1 dans cette série demi-finale de la Coupe Stanley. Les deux équipes se retrouveront samedi soir, à Uniondale.

Yanni Gourde a mis fin à une disette de neuf matchs sans toucher la cible lorsqu'il a permis au Lightning de se propulser en avant lors du premier engagement. Grâce à sa mention d'assistance, Nikita Kucherov a porté à six sa séquence de parties avec au moins un point.

Un peu moins occupé lors de la période initiale, Andrei Vasilevskiy s'est signalé dans les 40 dernières minutes de jeu et il a conclu l'affrontement avec 27 arrêts pour les champions en titre de la Coupe Stanley.

Cal Clutterbuck a été l'auteur du seul but des Islanders, qui sont en retard après trois matchs pour une troisième série de suite en 2021.

Semyon Varlamov n'est certainement pas à blâmer pour la plus récente défaite de sa troupe. Le Russe a bloqué 23 des 25 rondelles dirigées vers lui.

Le Lightning a repris là où il avait laissé lors du dernier match et il a appliqué beaucoup de pression dans le territoire adverse. Le travail de la troupe de Jon Cooper a finalement porté ses fruits à mi-chemin en première période.

Blake Coleman s'est amené en vitesse sur le flanc gauche et il a décoché un bon tir bas que Varlamov a stoppé. Coleman a toutefois saisi la rondelle et il a tenté une passe devant le filet qui a touché le patin du défenseur Nick Leddy avant d'aboutir sur la lame du bâton de Gourde. Le Québécois a été rapide pour trouver l'ouverture et inscrire son troisième but des présentes séries.

Le deuxième vingt a été l'affaire des Islanders, mais ils ont raté quelques occasions avant d'éventuellement s'inscrire au tableau indicateur.

Alors qu'il venait d'obtenir une belle occasion devant le filet de Vasilevskiy, Mathew Barzal a déjoué le gardien du Lightning, mais pas le poteau à sa gauche. Les Islanders ont ensuite eu le premier avantage numérique de la soirée, mais ils n'ont pas été en mesure de faire mouche.

C'est finalement l'aide du défenseur Erik Cernak qui a été salutaire à l'équipe locale, alors qu'il restait 2:59 à faire en deuxième période. Pendant une mêlée devant la cage du Lightning, Cernak a voulu redonner la rondelle à Vasilevskiy, mais elle a finalement été poussée derrière la ligne rouge par Clutterbuck.

Point a répliqué avec seulement 20 secondes à écouler au cadran. Quelques secondes après la fin d'une pénalité à Adam Pelech, le tir des poignets de Victor Hedman a heurté un joueur des Islanders et Point a pu s'emparer du disque avant de le glisser sous Varlamov.

Au dernier tiers, la formation new-yorkaise a bourdonné dans le territoire ennemi, mais la défensive du Lightning, aidé de Vasilevskiy, a réussi à fermer la porte de peine et de misère.