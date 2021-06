Le DG du Canadien a pour rivaux Lou Lamoriello des Islanders de New York et Bill Zeto, des Panthers de la Floride. Ces messieurs dirigent des formations qui ont nettement progressé en 2021 pour rejoindre l’élite du circuit.

Mais quand on consulte la feuille de route des trois finalistes depuis un an, personne ne s’est même approché du dynamisme et du succès de Bergevin.

Sa créature

Le Canadien de Montréal est pour ainsi dire la créature de Marc Bergevin.

Quand l’équipe a disputé son premier match des séries le 20 mai contre Toronto, elle ne comptait dans ses rangs que quatre joueurs issus du repêchage: Carey Price, Jake Evans, Brendan Gallagher et Artturi Lehkonen.

On a ajouté Cole Caufield et Jesperi Kotkaniemi à la formation depuis. Alexander Romanov a fait une courte apparition. Blessé, Jake Evans en est sorti. Mais quoiqu'il en soit, l’essentiel de l’équipe a été acquise par Bergevin grâce au marché des joueurs autonomes ou par le biais de transactions.

Weber, Petry, Chiarot et Edmundson composent le coeur de la défense. Aucun n’a été repêché par le Canadien. Bergevin a dû patiemment les rassembler. Les actuels défenseurs numéro 5 et 6, Jon Merrill et Erik Gustafsson sont aussi ses acquisitions.

À l’avant, Suzuki, Toffoli, Danault, Anderson, Armia, Perry, Staal et Byron sont dûs à son travail, son audace, sa prise de risques.

Cette équipe-là est la sienne.

Le bon Lou

Le vénérable Lou Lamoriello est en poste à Uniondale depuis 2018. Il y a attiré Jean-Gabriel Pageau. Il a bougé avant les séries en obtenant Kyle Palmieri et Travis Zajac. Mais il est important de souligner que les Islanders de Lamoriello ont entrepris ces séries avec 11 joueurs repêchés par l’équipe, douze si on ajoute Anders Lee, tenu à l’écart par une blessure. Ça fait beaucoup moins de postes à combler, moins de trous à boucher.

Lamoriello n’a pas eu à rebâtir l’équipe. Et Barry Trotz lui a épargné toute remise en question derrière le banc.

Zito? Vraiment?

Bill Zito est en poste depuis un an. Ses Panthers ont connu une ascension remarquable en 2021. Mais quelle partie du crédit lui revient? Comme Bergevin, il ne compte que sur une poignée de joueurs issus du repêchage. Mais cette équipe a été bâtie par ses prédécesseurs. Il a eu l’audace de tendre une perche à Anthony Duclair. Il a ajouté Sam Bennett et Brandon Montour avant les séries. Mais c’est un bien petit pourcentage de sa formation.

C’est davantage vers l’entraîneur Joel Quenneville qu’il faut se tourner, je crois, pour trouver les raisons de cette progression.

Reconnaissance

Le travail de Bergevin doit être reconnu. Le trophée est remis pour la saison 2021, pas pour l’ensemble de l’oeuvre. Et personne n’a fait plus que lui depuis un an pour améliorer son équipe et en corriger les lacunes.

S’il échappe le titre, c’est que le vote aura eu lieu avant les séries. Parce qu’il faut admettre que sa candidature n’avait pas le même lustre avant que le Tricolore élimine les Leafs de Toronto et les Jets de Winnipeg.

Mais que ça ne nous empêche pas, ici et maintenant, de reconnaître son mérite.