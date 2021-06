Cédric Desruisseaux est le joueur le plus utile de la LHJMQ

L'attaquant Cédric Desruisseaux, des Islanders de Charlottetown, a remporté le trophée Michel-Brière, remis annuellement au joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Desruisseaux a été préféré à l'attaquant Jakob Pelletier, des Foreurs de Val-d'Or, et au gardien Colten Ellis, un coéquipier avec les Islanders.

La sélection de Desruisseaux a été dévoilée jeudi après-midi, par vidéo. Brad Richards, ancien attaquant vedette de l'Océanic de Rimouski, en a fait l'annonce.

Originaire de Murray Harbour, à l'Île-du-Prince-Édouard, Richards est lui-même un ancien récipiendaire du Trophée Michel-Brière. Il a reçu le prix en 1999-2000 après une saison régulière dominante au cours de laquelle il a terminé au premier rang de la LHJMQ avec 71 buts et 115 aides pour 186 points en seulement 63 matchs.

Desruisseaux a dominé la LHJMQ avec 42 buts et 78 points en 40 rencontres, et au chapitre du ratio défensif (+46). Il a notamment édité une marque d'équipe en récoltant au moins un but dans 13 matchs d'affilée.

Le mois dernier, Desruisseaux a signé une entente d'un an avec le Rocket de Laval, club-école du Canadien de Montréal.

Acquis en juin dernier, Pelletier, un choix de premier tour des Flames de Calgary en 2019, n'a joué que 28 matchs en saison avec les Foreurs mais a néanmoins amassé 43 points, dont 30 mentions d'aide. Il a récolté 15 points en avantage numérique et conclu la saison avec un ratio défensif de +25.

Quant à Ellis, il a affiché un dossier de 23-1-0 devant le filet des Islanders et s'est classé premier dans le circuit Courteau avec un taux d'arrêts de ,926. Il a aussi établi deux records de la LHJMQ en obtenant sept blanchissages en une seule saison et en portant son total en carrière à 17.

Le joueur de 20 ans a également réécrit les livres d'histoire de la ligue en terminant la saison avec une moyenne de buts alloués de 1,78, la meilleure de tous les temps.

Choix de troisième ronde des Blues de Saint Louis en 2019, il a signé son premier contrat professionnel avec cette organisation en mars dernier.

La distinction rend hommage à Michel Brière, une ancienne vedette du hockey junior à la fin des années 60, qui a perdu la vie à 21 ans, en 1971, après avoir subi d'importants traumatismes crâniens dans un accident de voiture survenu dans sa région natale de l'Abitibi-Témiscamingue.

Brière a évolué avec les Bruins de Shawinigan au cours de sa carrière junior, marquant 129 buts et ajoutant 191 mentions d'aide en 100 parties. Il a par la suite enfilé l'uniforme des Penguins de Pittsburgh pendant une saison, enregistrant 44 points en 76 matchs, en 1969-1970.

Parmi les anciens récipiendaires du trophée, on retrouve certaines étoiles de la LNH telles que Sean Couturier, Sidney Crosby, Yanni Gourde et Anthony Mantha.