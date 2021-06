Water-polo : les Canadiennes en demi-finales de la Ligue mondiale

En avant 5-0 au terme du premier quart, la troupe de David Paradelo a fait face à un engagement plus serré de leurs adversaires au cours des deux périodes suivantes.

Dans le quart ultime, les Canadiennes ont encore une fois dominé leurs adversaires pour finalement remporter le match avec un écart de points convaincant.

Sept joueuses différentes ont noirci la feuille de pointage. Hayley McKelvey et Joëlle Békhazi ont réussi des tours du chapeau. L’Ontarienne Emma Wright et la Britanno-Colombienne Gurpreet Sohi ont également trouvé le fond du filet.

On a vraiment bien commencé, on voulait avoir un bon départ pour ne pas avoir de doutes pendant la partie. Les quarts suivants ont été plus difficiles. Ce n’était pas un manque de volonté, mais plutôt un manque de finition ou d’énergie. C’est quelque chose qu’on doit régler pour demain.

Une citation de :Axelle Crevier, équipe canadienne de water-polo