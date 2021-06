Un premier Tour de France pour Guillaume Boivin

Le Québécois de 32 ans sera l’un des huit coureurs d’ISN et épaulera l’Ontarien Michael Woods, leader désigné de l’équipe à la Grande Boucle.

Guillaume a connu une excellente saison. Le plan pour lui sera de rester près de Mike (Woods), de l’écarter du danger et de l’aider à gagner une victoire d’étape , a déclaré le directeur sportif Rik Verbrugghe dans un communiqué.

Aller au Tour de France, c’est un rêve, s’est exclamé Boivin. Tous les cyclistes professionnels veulent y participer. J’ai travaillé fort et ç’a payé. Je suis fier de représenter Israel Start-Up Nation, nous avons toute une équipe.

Le Saguenéen qui roule sa bosse depuis une dizaine d’années dans les pelotons connaît bien son rôle.

Les grands tours, c’est toujours stressant la première semaine, et il paraît que ce l’est encore plus en France, a-t-il dit. L’objectif est d’aider nos leaders à passer à travers cette première semaine. On verra ensuite comment la course progresse.

Guillaume Boivin a l’expérience des grands tours. Il a participé deux fois au Tour d’Espagne (2018 et 2019) et deux fois au Tour d’Italie (2013 et 2014).

Le Tour de France démarre le 26 juin à Brest et se conclut le 18 juillet sur les Champs-Élysées.

Le Québécois Hugo Houle (Astana-Premier Tech) y sera, lui, pour la troisième année de suite.