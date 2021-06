Une victoire qui fait du bien à Penny Oleksiak

Pour la première fois depuis un bon moment, Oleksiak a nagé sous la barre des 53 secondes au 100 m libre en enregistrant un temps de 52,89 s. Elle s’est approchée à 0,19 s du record canadien, qu’elle a elle-même établi. La nageuse de Toronto était ravie de son résultat.

Ça me donne un énorme coup pour la confiance et c’est ce que je recherchais depuis un certain temps , a confié Oleksiak, quadruple médaillée aux Jeux de Rio en 2016.

Après Rio, j’ai vécu des moments très excitants: c’était super le fun de nager, d’aller dans les compétitions et d’être reconnue dans la communauté de la natation. Mais après ça, il y a eu beaucoup de pression associée à mon nom et au 100 m libre. Ce n’était plus agréable pour moi et aucun de mes temps ne me satisfaisait. Je voulais être dans les 52 secondes et je n’y arrivais pas. Maintenant, je suis de retour dans un bon état d’esprit et j’ai confiance. Je suis excitée de nager à nouveau. Une citation de :Penny Oleksiak

Oleksiak n’a pas manqué de souligner la contribution de ses coéquipières à ses succès personnels.

Je ne serais pas aussi rapide que je le suis si je ne m’entrainais pas avec ces filles. Elles me poussent à l’intérieur et à l’extérieur de la piscine, a-t-elle indiqué. Honnêtement, je ne voudrais m'entraîner avec personne d'autre.

Kayla Sanchez (53,77 s) et Margaret MacNeil (54,02 s) ont toutes deux nagé sous le standard olympique. C’est toutefois la Britanno-Colombienne Taylor Ruck, préqualifiée pour l’épreuve, qui représentera le Canada à cette distance à Tokyo, avec Oleksiak.

Du côté masculin, Joshua Liendo a profité du retrait de Brent Hayden et de Yuri Kisil pour s’imposer au 100 m libre en 48,13 s. L’Ontarien de 18 ans a réalisé son meilleur temps sur la distance ainsi que le standard olympique. Liendo nagera également les épreuves du 100 m papillon et du 50 m libre au Japon.

C’est une blessure au dos qui a convaincu Hayden de se retirer de manière préventive de la finale de mardi soir. Quant à Kisil, qui s’est qualifié pour la finale avec le temps le plus rapide, une blessure à un bras l’a empêché de s’élancer.

Wog brille à nouveau

La Manitobaine Kelsey Wog a assuré sa qualification au 200 m brasse grâce à un chrono de 2 min 23,40 s, soit un peu moins de deux secondes sous le standard olympique. Wog participera également au 100 m brasse et au 200 m quatre nages individuel à Tokyo.

Je suis contente de la manière dont ça s'est passé étant donné que c’est la troisième journée de courses consécutive. J’aurais aimé nager plus vite et je crois que j’en suis capable, mais je ne peux pas me plaindre , a dit la nageuse de 22 ans, originaire de Winnipeg.

La nageuse manitobaine Kelsey Wog s'est imposée à l'épreuve du 200 m brasse, mardi, à Toronto. Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

Médaillée de bronze au 200 m brasse aux Mondiaux de 2019, Sydney Pickrem était déjà préqualifiée pour représenter le Canada à cette épreuve au Japon.

Chez les hommes, l’Ontarien Eli Wall s’est imposé au 200 m brasse, mais n’a pu réaliser le standard olympique de 2:10,35. Il a néanmoins réussi son meilleur chrono personnel sur la distance avec un temps de 2:12,16.

La Britanno-Colombienne Emily Overholt a remporté le 200 m papillon avec un temps de 2:11,16s, ce qui n’a toutefois pas été suffisant pour assurer sa qualification olympique. Le standard à réaliser était de 2:08,43.

La nageuse de 23 ans originaire de Vancouver avait gagné la médaille de bronze en 2016, à Rio, avec le relais 4 x 200 m libre. Elle avait aussi terminé cinquième au 400 m quatre nages.

Enfin, l’Ontarien Mack Darragh a gagné le 200 m papillon en 1:58,10, sans toutefois réussir le standard olympique.