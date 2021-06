Marc Bergevin finaliste au titre de DG de l'année dans la LNH

Les deux autres nommés sont Lou Lamoriello, des Islanders de New York, et Bill Zito, des Panthers de la Floride.

Bergevin est finaliste pour la troisième fois depuis son arrivée à Montréal en 2012. Il n'a jamais gagné le trophée Jim-Gregory. Il avait terminé troisième au scrutin en 2013 et deuxième en 2014.

Bergevin a donné le ton à l'entre-saison en ajoutant à l'équipe d'anciens champions de la coupe Stanley en Jake Allen, Joel Edmundson, Tyler Toffoli, Corey Perry et Michael Frolik. Il a également fait l'acquisition de l'attaquant Josh Anderson et fait signer des contrats à long terme à l'attaquant Brendan Gallagher et au défenseur Jeff Petry.

Le directeur général du Canadien a également eu une saison très occupée, effectuant entre autres des changements au sein de son groupe d'entraîneur, ce qui a mené à l'arrivée de l'entraîneur québécois Dominique Ducharme au poste d'entraîneur-chef par intérim. Il s'est aussi entendu avec l'espoir de haut calibre Cole Caufield et obtenu les services des vétérans Eric Staal, Jon Merrill et Erik Gustafsson à la date limite des transactions.

Malgré les doutes de plusieurs observateurs quant à la capacité de son équipe de performer au niveau attendu, il a toujours gardé le cap.

Cette nomination me rend très fier, d'autant plus qu'il s'agit de votes de mes pairs. Une citation de :Marc Bergevin

Par voie de communiqué, Bergevin a tenu à remercier les membres de l'organisation qui ont su composer avec un calendrier extrêmement difficile et qui ont fait des sacrifices personnels pour assurer le succès du club.

Lou Lamoriello tentera de devenir le premier directeur général à mériter l'honneur en deux occasions. Quant à Bill Zito, il pourrait devenir le premier directeur général à recevoir le trophée à sa saison recrue.