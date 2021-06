Le Québécois comptait sur le Tour de Suisse pour reprendre la forme après avoir été à l'arrêt pendant environ six semaines. Il a dû prendre un moment pour guérir d'un virus qui l'a beaucoup ralenti. J'étais malade en Belgique et, après, j'ai continué à compétitionner et ça a pris plus d'ampleur. Le repos n'a pas suffi pour me débarrasser du virus, alors j'ai dû prendre des antibiotiques , a-t-il raconté.

Il était heureux de constater que les performances sont finalement au rendez-vous. Au fil de la semaine, au Tour de Suisse, ma forme a bien progressé pour finir les deux ou trois derniers jours avec une excellente sensation. Houle a même réussi à se glisser dans le top 10 à la sixième étape, avec une 6e position.

Ça augure très bien pour le Tour de France. Une citation de :Hugo Houle

Le cycliste de Sainte-Perpétue est enthousiaste à l'idée d'entamer son troisième Tour de France. C'est une longue aventure, dit-il, et la première semaine est toujours un peu plus stressante, mais il a confiance en son équipe. Pour moi, c'est sûr que l'objectif est clair, c'est de gagner une étape.

Il explique que son équipe, Astana-Premier Tech, ne se battra pas pour le sommet du classement général, ce qui réduit le stress. Il reste qu'on a une équipe très forte, mais on sera plus à l'attaque sur des étapes qu'on va cibler.

Ce sera donc un Tour différent de celui de Suisse, où il était dévoué à 100 % pour son leader Jakob Fuglsang. C'est d'ailleurs la spécialité de Hugo Houle d'être un bon soldat, explique l'ancien cycliste professionnel François Parisien.

C’est vraiment un bras droit en or qu’on a en Hugo Houle chez Astana. Une citation de :François Parisien

Ça aide beaucoup par rapport à la logistique de course pour défendre Jakob Fuglsang. Donc, c’est rare qu’on a un coureur canadien capable de se glisser dans ce type d’élément là dans une formation Pro Tour , analyse-t-il.

Houle se retrouvera d'ailleurs dans cette position à nouveau quelques jours seulement après le Tour de France, mais avec l'équipe canadienne à Tokyo.

Il y défendra un coéquipier qu'il connaît bien : Michael Woods. Les deux cyclistes ont déjà une certaine complicité, selon François Parisien, ce qui est bon pour leurs chances de médailles.