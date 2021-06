Victoire pour le Portugal, record pour Ronaldo à l'Euro

CR7 a marqué le deuxième but avec un tir de pénalité (87e minute), deux minutes après l'ouverture du score par Raphaël Guerreiro (84e), puis le troisième dans le temps additionnel contre des adversaires très accrocheurs, qui jouaient à domicile et dans un stade plein pour la première fois en un an et demi à cause de la COVID-19.

Il s'agissait des 10e et 11e buts du Portugais dans une phase finale du championnat d'Europe. Il devance désormais le Français Michel Platini, qui a inscrit neuf buts en cinq matchs au seul Euro auquel il a participé, en 1984.

Ronaldo, en revanche, jouait mardi son 22e match à son 5e Euro, un autre record. Le quintuple lauréat du Ballon d'or a maintenant marqué 105 buts en 176 sélections.

La principale ambition du buteur portugais dans cet Euro sera de conserver le titre de 2016 remporté en France. Seule l'Espagne a réussi cette performance en 2008 et 2012.

Ronaldo pourrait alors ajouter un record supplémentaire à sa fabuleuse collection : un sixième Ballon d'or, qu'il n'a plus gagné depuis 2017, et égaler ainsi son grand rival argentin du FC Barcelone, Lionel Messi.

La seconde affiche du groupe oppose à 15 h (HAE) l'Allemagne à la France, à Munich.