Le marathon de Montréal est annulé

On ne pouvait pas respecter l’envergure de l’expérience ni toutes les consignes sanitaires et opérationnelles, comme la capacité d'accueil des sites, la distanciation et la surveillance le long des parcours allant jusqu’à 42 km, puis satisfaire tous nos participants , confie Sébastien Arsenault, président-directeur général d’Événements GPCQM.

Aujourd’hui, rien ne garantit aux organisateurs de grands rassemblements que des allègements seront possibles au début de l’automne. Même si les pronostics semblent optimistes, il n’en demeure pas moins qu’une incertitude plane et que la nature de notre événement implique une planification opérationnelle et humaine de taille qui ne se règle pas à la dernière minute. L’agilité a ses limites, surtout lorsqu’on occupe l’espace public et qu’on implique un important déploiement de ses services.

Il apparaît alors plus respectueux et responsable de reporter notre rendez-vous avec les amateurs de course à pied en 2022 alors que l’expérience sera à la hauteur des attentes.

Les participants inscrits à l’édition 2021 ont le choix de recevoir un remboursement complet de leur inscription (incluant les frais de transaction) ou de reporter celle-ci à 2022. La procédure à suivre est déjà disponible sur le site de l'événement.

Le marathon de Montréal doit se tenir du 23 au 25 septembre en 2022.