Félix Auger-Aliassime s'offre un duel contre Roger Federer à Halle

Félix Auger-Aliassime a gagné son match de premier tour au tournoi ATP 500 de Halle, en Allemagne, mardi. Le Québécois l'a emporté 6-3 et 7-5 face au Polonais Hubert Hurcasz, pour prendre rendez-vous avec Roger Federer.

Il s'agira du tout premier affrontement entre les deux hommes. Le Suisse, 8e joueur mondial, se met en jambe à Halle en vue de Wimbledon, grand objectif de sa saison avec les Jeux olympiques de Tokyo.

Le duel attendu devrait être le troisième de la journée sur le court central du stade Gerry Weber, mercredi.

Il est l'un des joueurs à qui appartient l'avenir du tennis. Il est un joueur élégant, très complet , a dit Roger Federer au sujet du Québécois de 20 ans, dans un texte publié sur le site Internet officiel du tournoi.

Auger-Aliassime continue sur sa lancée de Stuttgart, où il avait atteint la finale.

Contre son partenaire de double Hubert Hurcasz, le 21e joueur mondial a été solide à son service tout au long du match. Il a réalisé neuf as, n'a commis qu'une seule double faute et a gagné 82 % des points lorsqu'il a placé sa première balle de service en jeu.

Le Québécois a fait face à deux balles de bris lors du quatrième jeu de la deuxième manche, qu'il a su sauver. Il a pour sa part inscrit un bris de service par manche. Il a ficelé la rencontre par un jeu blanc.

Auger-Aliassime battait Hurkacz pour la deuxième fois en deux tentatives.

Sortie rapide de Medvedev

Le no 2 à l'ATP, Daniil Medvedev, a été surpris dès le premier tour. Il a été éliminé par l'Allemand Jan-Lennard Struff (45e) en deux manches de 7-6 (8/6) et 6-3.

Le Russe menait pourtant 4-1 dans la première manche, avant de voir l'Allemand revenir et l'emporter au jeu décisif. Dans la deuxième, Struff a rapidement pris l'avance pour s'imposer à sa troisième balle de match.

Il se mesurera au prochain tour à l'Américain Marcos Giron, issu des qualifications, et vainqueur de Vasek Pospisil.

Shapovalov à la peine à Londres

Pendant ce temps, à Londres, l'Ontarien Denis Shapovalov a gagné son match de premier tour au tournoi du Queen's Club.

Il a eu fort à faire pour éliminer l'Australien Aleksandar Vukic (207e), qui l'a poussé au bris d'égalité dans les deux manches.

La deuxième tête de série l'a emporté 7-6 (8/6) et 7-6 (8/6) en 1 h 38 min après avoir réussi 20 as et gagné 90 % des points avec sa première balle de service. Mais son adversaire s'est admirablement bien défendu, soutenant l'échange.

Le joueur canadien retrouvera au prochain tour l'Espagnol Feliciano Lopez, 64e du monde, qui voudra certainement prendre sa revanche. En effet, Shapovalov l'a battu il y a une semaine à Stuttgart, au deuxième tour, en trois manches de 6-2, 6-7 (2/7) et 6-3.

Autres résultats du 1er tour au tournoi de Halle :

Alexander Zverev (GER/no 3) bat Dominik Koepfer (GER) 6-4, 3-6, 6-3

bat Dominik Koepfer (GER) 6-4, 3-6, 6-3 Kei Nishikori (JPN) bat Ricardas Berankis (LTU) 6-3, 2-6, 6-2

Philipp Kohlschreiber (GER) bat Jurij Rodionov (AUT) 6-4, 6-3

Andrey Rublev (RUS/no 4) bat Karen Khachanov (RUS) 6-3, 7-6 (7/5)

bat Karen Khachanov (RUS) 6-3, 7-6 (7/5) Lloyd Harris (RSA) bat Gaël Monfils (FRA/no 8) 6-4, 6-4

6-4, 6-4 Lukas Lacko (SVK) bat Guido Pella (ARG) 6-7 (5/7), 7-5, 6-1

Nikoloz Basilashvili (GEO) bat Gilles Simon (FRA) 6-1, 3-6, 6-4

Autres résultats du 1er tour au tournoi du Queen's Club :