Christian Eriksen donne de ses nouvelles

Associated Press

Il a publié son premier message de son lit d'hôpital. On le voit souriant, le pouce levé.

Un gros merci pour vos gentils et incroyables encouragements et messages de partout dans le monde, écrit Eriksen. Ma famille et moi sommes très touchés.

Je dois encore passer des tests à l'hôpital, mais je me sens OK, affirme-t-il. Maintenant, je vais encourager les gars de l'équipe du Danemark durant leurs prochains matchs.

Jouez pour tout le Danemark. Une citation de :Christian Eriksen

Le footballeur s'est écroulé, terrassé par un arrêt cardiaque, pendant le match contre la Finlande, à Copenhague, samedi.

Le match a repris après l'incident, et les joueurs danois, très choqués par ce qui venait d'arriver, ont perdu 1-0.

Plusieurs ont d'ailleurs critiqué la décision de reprendre le match.

De son côté, l'entraîneur finlandais Markku Kanerva se demande si ses joueurs seront prêts psychologiquement à disputer leur prochain match contre la Russie, mercredi.

Ce n'est pas facile de se reconcentrer sur ce qu'on a à faire, a-t-il admis. Car cette histoire dépasse le cadre du soccer.

Il est difficile d'évaluer comment chaque individu va réagir à ce genre d'incident, a-t-il affirmé. Tout le monde y pense.