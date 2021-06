John Coates à Tokyo, les dernières mesures sanitaires publiées

Selon des médias locaux, John Coates sera en quarantaine pendant trois jours, après quoi il sera soumis à certaines restrictions de mouvement. La quarantaine obligatoire de 14 jours imposée par le Japon aux personnes arrivant de l'étranger est assouplie pour les participants aux Jeux olympiques.

L'arrivée du vice-président du CIO coïncide avec la publication des dernières mesures sanitaires par le comité d'organisation des JO de Tokyo, le CIO et le CIP.

C'est la version finale des mesures de lutte contre le coronavirus qui, selon le COJO, garantiront la sécurité des Jeux.

La priorité absolue des Jeux de Tokyo est la sécurité, et les cahiers des charges jouent un rôle essentiel à cet égard , a expliqué Hidemasa Nakamura, responsable du Centre principal des opérations de Tokyo 2020.

Nous n'avons négligé aucun détail dans la préparation de cette troisième édition et avons consulté pour cela de nombreux experts en médecine, en santé et en sport afin d'adopter des mesures de sécurité détaillées et complètes couvrant tous les aspects des Jeux. Dès le départ, le processus de travail a été axé sur la coopération et la transparence, ce qui nous a permis d'affiner au maximum toutes les dispositions prises.

Tous les participants veulent que les Jeux soient un succès et nous savons que tous ceux qui viendront au Japon s'engageront à respecter les mesures énoncées dans les cahiers des charges afin de contribuer à la sécurité des autres participants et de la population japonaise, précise M. Nakamura. Je suis convaincu que grâce à la coopération de chacun, ces cahiers de charges auront jeté les bases pour des Jeux sûrs et sécurisés.

Le comité d'organisation a déjà annoncé des mesures telles que des tests quotidiens pour les athlètes et le suivi par GPS des journalistes venant de l'étranger, dans le but de rassurer un public japonais méfiant et sceptique.

Un protocole draconien

L'équipe australienne de softball, première délégation arrivée au Japon, est soumise à un protocole sanitaire draconien.

C'est difficile , confie l'entraîneur de l'équipe Laing Harrow depuis le camp de base des Australiennes à Ota City, environ 100 km au nord de Tokyo.

C'est impératif de combattre l'ennui, car il y a un certain nombre de temps morts , ajoute-t-il.

Tokyo promettait pourtant d'être une fête, mais la pandémie de la COVID-19 s'en est mêlée. Outre le report d'un an des Jeux olympiques, le virus a contraint les organisateurs à imposer des règles sanitaires strictes aux participants, dans un pays dont seulement 4% de la population est vaccinée totalement.

Arrivée le 1er juin au Japon, la délégation australienne a d'abord passé trois jours cloîtrée dans son hôtel, dont elle ne peut utiliser que trois étages.

Elle a depuis rompu son isolement en disputant des matchs d'entraînement contre des formations japonaises, mais l'équipe ne peut entrer et sortir de l'hôtel que par une porte séparée. Les Australiennes disposent également de leur propre réfectoire et de leurs propres salles de sport et de réunion.

Je n'ai pas la moindre idée du nombre de clients à l'hôtel, nous n'en voyons aucun , affirme Laing Harrow.

La seule interaction avec les locaux, en dehors des matchs de préparation, se déroule chaque matin, quand les autorités japonaises viennent soumettre les joueuses à un test de dépistage.

C'est regrettable, car nous sommes allés quelquefois à Ota City, et c'est toujours génial de rencontrer les locaux , déplore l'entraîneur australien.

Mais on ne peut rien y faire, ajoute-t-il. On doit juste maintenir cette bulle, nous ne pouvons mettre personne en danger .

Huis clos ou non ?

Le comité d'organisation des JO de Tokyo doit se prononcer ce mois-ci sur la présence de spectateurs locaux et le cas échéant, dans quelle limite.

Cette annonce devrait intervenir après une décision du gouvernement japonais au sujet du régime d'état d'urgence sanitaire en vigueur à Tokyo et dans neuf autres départements du pays, actuellement prévu jusqu'au 20 juin.

Les organisateurs insistent sur le fait que les JO de Tokyo seront sûrs d'un point de vue sanitaire.

La présidente du comité d'organisation des Jeux olympiques, Seiko Hashimoto Photo : Getty Images / Tomohiro Ohsumi

Environ 80% des personnes séjournant au village olympique devraient être vaccinées et les athlètes ne pourront pas entrer en contact avec le public japonais.

Les mesures de l'état d'urgence actuellement en place portent essentiellement sur l'interdiction de la vente d'alcool dans les bars et restaurants qui doivent également fermer à 20 h.

L'agence de presse Kyodo a rapporté lundi soir que le gouvernement pourrait maintenir certaines restrictions à Tokyo pendant les Jeux, ce qui pourrait limiter le nombre de spectateurs pouvant y assister.

Bien que le Japon connaisse une situation sanitaire moins grave que de nombreux pays avec environ 14 000 décès recensés officiellement depuis début 2020, le gouvernement du premier ministre Yoshihide Suga a été critiqué pour sa gestion de la crise et notamment pour la lenteur du programme de vaccination.

Mardi, des partis d'opposition ont déposé une motion de censure qui devrait cependant échouer, étant donné la majorité confortable dont dispose le gouvernement au Parlement.

Des sondages plus favorables

Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté contre les JO dans la capitale japonaise avant que ne débarque le vice-président du CIO, John Coates.

De récents sondages montrent cependant un affaiblissement de l'opposition de la population nipponne.

Un sondage réalisé début juin a révélé que la moitié de la population japonaise était favorable à la tenue des Jeux, et une nouvelle enquête d'opinion publiée lundi soir a montré que 64% des personnes interrogées étaient désormais en faveur de la présentation des JO.

Selon ce nouveau sondage réalisé par la chaîne de télévision publique NHK, 31% des personnes interrogées souhaitent l'annulation des Jeux, contre 49% en mai.

Au total, 64% des personnes interrogées ont dit vouloir que les Jeux aient lieu, dont 29% sont favorables à une interdiction des spectateurs, 32% à une limitation du nombre de spectateurs et 3% à l'absence de restrictions pour les spectateurs.

Le sondage n'a pas donné l'option d'un report, que les organisateurs ont totalement exclu.