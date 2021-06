La gloire selon Jennifer Abel

Cette campagne-là m’interpelle énormément et je pense que c’est un super beau message pour tout le monde, a lancé la Lavalloise de 29 ans. La gloire, ce n’est pas seulement d’avoir de bonnes performances ou d’exceller sur la scène internationale. Ça peut simplement être de se lever avec un esprit positif, d’aller à l’école et de passer son année scolaire ou de terminer un examen avec confiance. La gloire, c’est à la portée de tout le monde.

Qu’elle émane de petits ou de grands accomplissements, la gloire c’est aussi quelque chose de renouvelable pour Abel. À ce sujet, la Québécoise ne se gêne pas pour dire qu’elle en veut davantage. Si le simple fait de débarquer à Tokyo après tous les chambardements causés par la pandémie serait une réalisation en soi, Abel tient aussi à y laisser sa marque.

Je vais aux Jeux et je veux avoir mes résultats, a soutenu Abel. Je veux l’avoir ma médaille en synchro et je veux l’avoir la seule médaille qui manque à mon parcours, celle en individuel aux JO. Après, je vais être médaillée partout, dans toutes les compétitions.

Malgré sa détermination de fer, Abel ne cache pas qu’elle s’est posé beaucoup de questions dans la dernière année, en route vers ses quatrièmes et derniers Jeux olympiques.

Il y a eu des moments plus difficiles. On se faisait tellement tout annuler qu’à un moment donné, je me suis demandé pourquoi je m’entrainais aussi fort pour peut-être me faire dire qu’il n’y en aura pas [des JO]. Mais je savais que si les Jeux avaient lieu et que je n'étais pas prête, j’allais m’en vouloir toute ma vie. C’est ça qui me gardait motivée.

Une citation de :Jennifer Abel