Une enquête sur une possible corruption en boxe aux Jeux de Rio

L'AIBA a engagé le juriste canadien Richard McLaren, qui a détaillé le dopage et les dissimulations russes avant les Jeux olympiques de 2016 à Rio, pour mener l'enquête.

Notre équipe mènera une enquête indépendante sur les questions entourant la corruption ou la manipulation des résultats sportifs pendant les Jeux olympiques de Rio, identifiera les personnes responsables et recommandera une ligne de conduite appropriée , a précisé McLaren dans un communiqué.

Rappelons que le Dr McLaren avait publié un rapport en 2016  (Nouvelle fenêtre) mettant en lumière l'existence d'un système de dopage étatisé en Russie, lequel était à l'origine d'une multitude de cas dissimulés durant les Jeux olympiques d'hiver tenus deux ans plus tôt, à Sotchi.

Le tournoi olympique de 2016 comprenait plusieurs décisions litigieuses. Le boxeur irlandais Michael Conlan a écopé d'une amende après avoir fait un geste obscène aux juges après avoir perdu un combat contre le Russe Vladimir Nikitin.

Le Comité international olympique (CIO) a précédemment interdit à l'AIBA d'organiser le tournoi de Tokyo et a décidé qu'aucun des arbitres ou juges de 2016 ne serait admissible pour jouer un rôle.

L'enquête de McLaren se concentrera sur l'arbitrage et le jugement en 2016 avant d'élargir son champ d'action à une possible corruption passée impliquant de hauts responsables de l'AIBA.

L'organisme supervise généralement les combats amateurs, mais a passé une grande partie de la dernière décennie embourbé dans des problèmes financiers au milieu d'accords de commandite opaques.

Il est aussi question d'incursions ratées dans le monde de la boxe professionnelle et d'un tournoi semi-professionnel par équipes nommé World Series of Boxing auquel a participé Arslanbek Makhmudov, aujourd'hui devenu l'un des principaux protégés d'Eye of the Tiger Management du promoteur Camille Estephan.