La Slovaquie surprend la Pologne à l'Euro

Avant le choc entre l'Espagne et la Suède placé sous le signe de la COVID-19 qui a perturbé les deux équipes, l'entrée en lice de Robert Lewandowski, l'un des joueurs vedettes attendus du tournoi, n'a pas tenu ses promesses.

L'attaquant polonais du Bayern de Munich n'a guère brillé.

La Slovaquie a ouvert la marque grâce à Robert Mak, dont le tir repoussé par l'un des poteaux de Wojciech Szczesny a rebondi sur le gardien polonais avant de rentrer dans le but (18e).

Karol Linetty a ramené les deux équipes à égalité en début de seconde période (46e), mais les Polonais ont plié après l'exclusion du milieu de terrain Grzegorz Krychowiak, devenu le premier joueur exclu de cet Euro après un second avertissement.

Le coup de grâce pour la Pologne a été asséné par Milan Skriniar (69e), auteur d'une reprise de 20 mètres qui a donné la victoire à la Slovaquie.

Lewandowski a encore deux matchs pour qualifier la Pologne en huitièmes de finale et justifier son statut naturel de buteur, mais il aura du mal à inscrire le plus beau but de cet Euro.

Un but magistral

La victoire de 2-0 de la République tchèque sur l'Écosse a été marquée par un très beau but, après un lob précis de plus de 50 mètres.

L'attaquant tchèque Patrik Schick a fait un lob qualifié de somptueux, qui recevra peut-être l'honneur d'être le plus beau but de la compétition.

Son tir spectaculaire est retombé directement sous la barre pendant que le gardien écossais, David Marshall, trop avancé et revenu au pas de course, s'empêtrait dans les filets de son but.

Sorti hors de sa surface, Marshall n'a pas pu arrêter la frappe instantanée et déliée de l'attaquant du Bayer Leverkusen, pratiquement de la ligne médiane, après un tir écossais contré. Un but qui portait la marque à 2-0.

Avant la mi-temps, Schick s'était élevé plus haut que Liam Cooper pour ouvrir la marque de la tête à la 42e minute.

La défaite place les Écossais dans une situation déjà très délicate au classement.

Leur prochain match aura lieu vendredi au stade de Wembley, à Londres, contre l'Angleterre, qui a battu la Croatie 1-0 dimanche. Les Écossais voudront éviter la dernière place synonyme d'élimination garantie avant les huitièmes de finale.

Les Tchèques, eux, sont en tête du groupe en raison de la différence de buts. Ils ont fait le plein de confiance dans un stade où ils affronteront Luka Modric et ses coéquipiers, toujours à Glasgow, vendredi.