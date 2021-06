Le karatéka canadien Daniel Gaysinsky obtient son billet pour Tokyo

L’Ontarien Daniel Gaysinsky a mis la main sur l’un des six derniers laissez-passer disponibles pour les Jeux de Tokyo en karaté, dimanche, lors du tournoi de qualification olympique de Paris.

C’est une victoire contre le Néerlandais Lardy Tyron-Darnell en petite finale des plus de 75 kg qui a permis au Canadien de 26 ans de se qualifier pour les JO. Il sera le seul karatéka à représenter le pays, cet été, au Japon.

Gaysinsky a conclu son combat en force contre Tyron-Darnell en marquant un ippon à l’aide d’un coup de pied circulaire.

Je me sens très bien présentement. C’est la meilleure sensation au monde , a déclaré l’Ontarien à l’issue de la compétition.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le Saoudien Tareg Hamedi et le Géorgien Gogita Arkania, qui ont respectivement remporté les médailles d’or et d’argent chez les plus de 75 kg, ont également obtenu leur qualification olympique.

Le karaté fera son entrée dans le programme olympique cet été, à Tokyo.