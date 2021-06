Les Islanders enlèvent le premier match face au Lightning

Semyon Varlamov a poursuivi sa bonne lancée et les Islanders de New York ont vaincu le Lightning de Tampa Bay 2-1, dimanche, dans le premier match de cette série demi-finale.

Varlamov a repoussé 30 des 31 rondelles dirigées vers lui et il a signé une quatrième victoire de suite. Il n'a accordé que 8 buts en 128 lancers pendant cette séquence.

Les Islanders ont pris les devants 1-0 dans cette de la Coupe Stanley. Le deuxième affrontement aura lieu mardi soir, à Tampa.

Mathew Barzal et Ryan Pulock ont fait bouger les cordages pour les Islanders, qui s'étaient inclinés en six matchs contre le Lightning en finale de l'Association de l'Est, l'an dernier.

Mathew Barzal a maintenant inscrit quatre buts à ses cinq derniers matchs en séries éliminatoires. Photo : usa today sports / Kim Klement

Brayden Point a enfilé l'aiguille alors qu'il ne restait que 53 secondes à écouler à la rencontre, permettant à la formation de Tampa Bay d'éviter le jeu blanc.

Le Lightning n'a pas été blanchi en séries à ses 38 dernières sorties, soit depuis le 23 mai 2018, lors du septième match de la finale de l'Est contre les Capitals de Washington.

Andrei Vasilevskiy a réalisé 29 arrêts pour les champions en titre de la Coupe Stanley.