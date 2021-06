Les Québécois expatriés à Vegas attendent le duel Canadien-Golden Knights

C’est incroyable , lance Jean-François Blais, un musicien et grand amateur de hockey établi à Vegas depuis 18 ans.

Sur la route, tout le monde a des drapeaux des Knights. Si tu veux aller voir les matchs au T-Mobile Arena, c’est difficile d’avoir des billets. Ils sont super chers. Même dans les bars, les jours de match, c’est difficile d’avoir une place. Tout s’arrête pour regarder les Golden Knights.

L'engouement pour les Golden Knights se fait ressentir partout dans la ville. Photo : Getty Images / Ethan Miller

Pour une série comme celle-ci, les billets vont facilement se vendre de 400 à 500 $ US , estime Jean-François Brissette, qui réside à Las Vegas depuis 1993, année de la dernière conquête de la Coupe par le Canadien.

Malgré cela, le Québécois qui a oeuvré durant 15 ans comme musicien-arrangeur pour le Cirque du Soleil et ses spectacles Mystère et Ô est déterminé à faire partie de la fête et à assister à cet affrontement que peu de gens avaient anticipé.

L’atmosphère au T-Mobile Arena est absolument incroyable, électrique. C’est sûr qu’il y aura beaucoup de fans du Canadien à Vegas , ajoute celui est est à présent employé chez Apple. Les prix des billets vont être faramineux, mais je dois absolument trouver un moyen d’aller voir.

Des partisans déchirés

Même si Jean-François Blais et Jean-François Brissette résident depuis longtemps dans la ville du vice et qu’ils ont adopté l’équipe locale, leurs cœurs balancent toujours entre les Golden Knights et le Tricolore.

Le Canadien, on a ça dans le sang. Rien ne va changer ça. Mais Vegas, c'est mon équipe maintenant. J'ai un solide sentiment d'appartenance. Une citation de :Jean-François Blais

Les foules sont de retour au T-Mobile Arena de Vegas Photo : Getty Images / Ethan Miller

Les Québécois qui sont ici comme moi depuis longtemps sont certainement déchirés , admet M. Blais.

Tu ne peux jamais renier d’où tu viens , ajoute pour sa part M. Brissette. Je suis au début de la soixantaine, je me souviens d’avoir regardé le Canadien avec mon père qui fumait sa pipe, avec René Lecavalier, Richard Garneau et tout ça. J’ai des souvenirs qui sont avec moi pour le restant de mes jours. De voir leur évolution cette année surtout, de voir les jeunes… c’est sûr que mon cœur sera toujours avec le Canadien.

Tous deux s’attendent à une grande série, où les hommes masqués feront la différence.

Je pense qu’on va aller jusqu’au bout, en sept matchs , prédit M. Brissette. J'espère que Montréal va gagner. Après ça, ce sera une série difficile. Je prévois une longue série et les gardiens vont être les héros, que ce soit Carey Price ou Marc-André Fleury.

Marc-André Fleury a vraiment le statut de vedette à Las Vegas. Photo : Getty Images / Ethan Miller

Ça va dépendre de Carey Price , prévient aussi M. Blais. Les Golden Knights ont eu de la misère l’an passé contre le gardien de Dallas. Quand ils font face à un gardien en pleine forme, ils deviennent anxieux et ils ont de la misère à compter des buts. Si Carey est super solide, le CH a une bonne chance. Si Carey est moyen, ça va aller du côté de l’attaque de Vegas.

Le premier match sera présenté lundi à Las Vegas dès 21 h (HAE).

