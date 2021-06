Tyler Mislawchuk gagne la Coupe du monde de triathlon de Huatulco

L'athlète de 26 ans, favori de la course mexicaine, l'a emporté comme il y a deux ans dans l'épreuve de sprint en 53 min 9 secondes, devant deux Brésiliens Manoell Messias (53:21) et Miguel Hidalgo (53:22). C'est la troisième victoire de sa carrière sur le circuit de la Coupe du monde.

Gagner ou non aujourd'hui (dimanche) ne m'importait pas. Je sais que je suis confiant dans ma préparation et ça valide tout le travail que j'ai fait. Je me suis entraîné tellement fort dans les 18 derniers mois. J'ai vidé mon âme à l'entraînement à Hawaï et je n'ai pas été à la maison depuis 14 mois. Je vis dans mes valises. Je dévoue ma vie à ça alors ça me rend vraiment heureux , a déclaré Mislawchuk.

Mislawchuk s'était imposé à Huatulco en 2019, la même saison qu'il avait terminé sur le podium à Montréal avant de devenir le premier triathlonien canadien à gagner l'épreuve-test des Jeux, à Tokyo.

Le Québécois Jérémy Briand a pris la 9e place en 53 min 50 s, devant ses coéquipiers Charles Paquet (16e, 54:00), John Rasmussen (27e, 54:35) et Matt Sharpe (41e, 55:53).