Barbora Krejcikova réussit le doublé à Roland-Garros

En finale, Krejcikova et Siniakova ont battu le duo américano-polonais constitué de Bethanie Mattek-Sands et Iga Swiatek, lauréate de 2020 en simple, en deux manches de 6-4 et 6-2. Elles avaient déjà gagné les Internationaux de France en double en 2018.

Krejcikova réalise ainsi un doublé que Mary Pierce était la dernière à avoir réussi, en 2000. Cinq joueuses avaient accompli cet exploit avant la Française : Billie Jean King (1972), Margaret Court (1973), Chris Evert (1974 et 1975), Virginia Ruzici (1978) et Martina Navratilova (1982 et 1984). C’est cette dernière qui a d’ailleurs remis son trophée à Krejcikova, samedi, après la finale en simple.

La finale du simple masculin est prévue à 9 h (HAE).