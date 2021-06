Christian Eriksen toujours hospitalisé dans un état stable

Ce matin, nous avons parlé avec Christian Eriksen, qui a salué ses coéquipiers. Son état est stable et il est toujours hospitalisé pour des examens complémentaires , a indiqué la DBU sur Twitter.

L’équipe et l’encadrement de la sélection nationale ont reçu une assistance de crise et vont continuer d’être là l’un pour l’autre après l’incident d’hier , est-il écrit.

Une conférence de presse prévue dans la matinée a été annulée et l’entraînement a été reporté sine die, a rapporté la chaîne de télévision TV2.

Christian Eriksen a été victime d’un malaise à la 43e minute de la rencontre entre le Danemark et la Finlande. Photo : Reuters / Wolgang Rattay

Vers la fin de la première période de Danemark-Finlande, loin du ballon et de tout adversaire, Eriksen s’est effondré brutalement sur le terrain, les yeux révulsés, avant de subir un massage cardiaque.

Le match a été interrompu, tandis que les Danois, certains d’entre eux en larmes, se sont rassemblés pour former un cercle autour du milieu de terrain de 29 ans et le dissimuler des regards.

On a réussi à faire revenir Christian , a raconté le docteur de la sélection danoise Martin Boesen.

Le match a ensuite repris et s’est conclu par une défaite des Danois (0-1).

C’était une soirée triste à tous points de vue, les malheurs de Christian Eriksen éclipsant évidemment tout le reste , a écrit la DBU dans un communiqué.

L’émotion autour d’Eriksen a temporairement fait passer au second plan la compétition, qui vit dimanche son troisième jour… et a été rattrapée par d’autres considérations médicales avec le test positif à la COVID-19 du Portugais Joao Cancelo.

Le défenseur latéral, aussitôt remplacé au sein de l’effectif des tenants du titre, vient ajouter le Portugal à la liste des sélections qui ont vu leur approche du tournoi perturbée par le coronavirus, après les Pays-Bas, l’Espagne ou la Suède, notamment.

Sur le terrain, c’est au tour de l’Angleterre d’entrer en lice dimanche, contre la Croatie à Wembley (9). L’Autriche affronte dans la foulée (12 h) la Macédoine du Nord à Bucarest, et les Pays-Bas reçoivent l’Ukraine à Amsterdam (15 h).

Un moment effrayant pour Fabrice Muamba

Cela m’a rappelé des émotions que tu souhaites refouler le plus loin possible et que tu ne veux pas revivre , a déclaré, à propos du malaise d’Eriksen, l’ancien joueur anglais Fabrice Muamba, lui-même victime d’un grave arrêt cardiaque lors d’une rencontre de la Coupe d’Angleterre en 2012.

Voir ça de loin et ne pas savoir ce qui va se passer, c’est effrayant. Il faut féliciter l’encadrement médical pour être rapidement intervenu sur le terrain et avoir fait un boulot incroyable pour Christian , a-t-il poursuivi dans cet entretien à la BBC.

Fabrice Muamba avait été accueilli en héros par les supporteurs de Bolton lors de son retour au stade, le 2 mai 2012. Photo : Getty Images / AFP/PAUL ELLIS

Le 17 mars 2012, Muamba, alors âgé de 24 ans, s’était effondré sur la pelouse de White Hart Lane avant la mi-temps d’un quart de finale de la Coupe d’Angleterre entre Tottenham et son club de Bolton.

Il est resté dans un état de mort clinique pendant 78 minutes avant de recommencer à respirer. Après un mois d’hospitalisation, le joueur d’origine congolaise avait dû mettre un terme à sa carrière professionnelle quelques mois plus tard.

En me retrouvant spectateur quand [Eriksen] a fait son malaise, j’ai demandé à ma femme : “Comment peux-tu supporter de regarder ça en sachant ce qui m’est arrivé? , a déclaré Muamba à la BBC.

J’espère que les choses vont finir par être OK pour lui, j’espère vraiment, vraiment, vraiment qu’il va s’en sortir , a-t-il ajouté.