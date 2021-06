Marc-André Fleury retrouve le Canadien sur sa route 11 ans plus tard

Fleury et les Penguins de Pittsburgh avaient été victimes du fameux printemps Halak en 2010, s'inclinant en sept matchs face au gardien slovaque et à la formation montréalaise.

Je me souviens que nous avons perdu, c'est tout , a dit Fleury, en visioconférence, samedi.

Fleury a connu des hauts et des bas au cours de sa carrière par la suite. Il a été écarté par les Penguins de Pittsburgh avant de débarquer chez les Golden Knights de Vegas. Ces derniers en seront à leur troisième participation aux demi-finales de la Coupe Stanley en quatre saisons d'existence. Ils retrouvent cette fois-ci le Canadien.

Le Canadien avait surpris les Penguins lors des séries éliminatoires de 2010. Photo : Getty Images / Jamie Sabau

L'important, c'est la victoire , a insisté Fleury, aujourd'hui âgé de 36 ans. Le fait de jouer contre le Canadien, j'en entends plus parler avec la famille et les amis, mais je n'en fais pas un plat. C'est comme jouer contre l'Avalanche du Colorado ou le Wild du Minnesota.

D'ailleurs, l'entraîneur-chef Peter DeBoer ne craint pas voir le gardien être distrait par l'attention médiatique.

À ses débuts, peut-être que ç'aurait été différent, mais on parle d'un joueur d'expérience qui a gagné la Coupe Stanley plus d'une fois , a-t-il rappelé. Je ne suis pas inquiet avec ça. Il est plus que préparé pour ça.

Les Golden Knights comptent sur trois autres Québécois dans leur formation: les attaquants Jonathan Marchessault, 30 ans, William Carrier, 26 ans, et Nicolas Roy, 24 ans.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le cadet du groupe était d'ailleurs prêt à reconnaître qu'il s'agissait d'une série un peu plus spéciale, selon lui.

Je ne mentirai pas. C'est l'équipe que je suivais dans ma jeunesse , a admis Roy, qui est natif d'Amos. C'est spécial, mais l'objectif demeure de gagner la Coupe Stanley. Ça, ça ne change pas.

Un meneur et un farceur

Fleury ne voit pas non plus la série contre le Canadien comme une entre deux gardiens, alors qu'il sera opposé à Carey Price.

Je ne l'affronte pas vraiment. Je pense aux joueurs qui essaient de marquer contre moi , a-t-il rappelé. Carey est excellent et j'ai beaucoup de respect pour lui, mais en fin de compte, ce sont les Golden Knights contre le Canadien.

Fleury devrait malgré tout se retrouver sous les projecteurs. Le natif de Sorel a connu une excellente campagne, avec une moyenne de 1,98 et un taux d'efficacité de ,928. Il est finaliste pour le trophée Vézina pour une première fois en carrière.

Il a également accumulé 26 victoires pour grimper au troisième rang de l'histoire de la Ligue nationale de hockey à ce chapitre avec 492. Seulement Martin Brodeur (691) et Patrick Roy (551) ont plus de victoires à leur fiche en carrière.

Cette saison, on dirait qu'il fracasse des records tous les soirs , a déclaré son coéquipier Alec Martinez. Il est un gardien incroyable depuis longtemps. Dans le vestiaire, il est un peu un farceur et il est aussi un homme de famille.

Il sait comment remonter le moral des gars quand ça va mal. Une citation de :Alec Martinez

Je ne veux pas parler à sa place, mais il est probablement à son meilleur quand il a du plaisir. Il excelle pour communiquer avec les défenseurs et il nous encourage en criant fort quand nous bloquons un tir , a déclaré l'arrière de 33 ans Il rend ça amusant et c'est peut-être ça qui le rend différent des autres, outre son talent et son éthique de travail.

Et rien ne ferait plus plaisir à Fleury que d'éliminer le Canadien afin de s'approcher un peu plus du but ultime: une victoire de la Coupe Stanley.