Natation artistique : le duo Simoneau-Holzner offre une autre médaille au Canada

Notre énergie et notre puissance ont fait la différence aujourd’hui. Claudia et moi sommes très fortes dans l’eau et on va chercher beaucoup de points grâce à cette qualité-là , a fait remarquer Simoneau.

Simoneau a avoué qu’elle et sa partenaire n’étaient pas au sommet de leur forme samedi, alors qu’elles ont dû combattre des inconforts pendant la semaine. Elle sait toutefois que rien n’a pu paraître lorsqu’elles étaient dans la piscine.

On a été malades et on n’a pas été capables de s’entraîner ensemble, sauf qu’on a quand même fait notre meilleur résultat en tant que duo , a fait savoir la nageuse originaire de Chambly, après l’épreuve.

On est très contentes, mais on est conscientes qu’il y a encore du travail à faire pour s’améliorer. Une citation de :Jacqueline Simoneau

Le duo canadien a devancé sur le podium les Bélarusses Vasilina Khandoshka et Daria Kulagina (87,6593 points) ainsi que les Néerlandaises Bergje et Noortje De Brouwer (87,5620 points).

Simoneau et Holzner ajoutent donc une nouvelle médaille à la récolte canadienne déjà bien gtarnie depuis le début de la Super finale des Séries mondiales.

C’est sûr que c’est exigeant physiquement de participer à autant d’épreuves, mais on est habituées à ce rythme-là. On visait des médailles à chaque fois, c’est certain , a affirmé Simoneau.

Les deux Montréalaises tenteront de boucler la boucle, dimanche, à l’épreuve libre en duo.