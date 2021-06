Les Canadiennes gagnent le bronze aux Séries mondiales de natation artistique

Tout comme jeudi, les Italiennes (93,2332 points) ont remporté la médaille d’or devant les Espagnoles (92,3000 points), qui montent sur la deuxième marche du podium.

On est une équipe vraiment unie, ça fait vraiment partie de nos forces. Nos poussées acrobatiques ont vraiment bien été également. Il reste encore des petites choses à améliorer, mais on est très satisfaites dans l’ensemble , a affirmé Andrée-Anne Côté.

On a eu plein de bons commentaires sur notre performance. On a encore des choses à améliorer, mais la nervosité est partie et on est prêtes pour Tokyo , a quant à elle ajouté Jacqueline Simoneau.

Il s’agissait de la dernière épreuve en équipe pour les Canadiennes avant les Jeux olympiques de Tokyo. Les représentantes de l’unifolié voulaient évidemment profiter de cette occasion pour perfectionner certains aspects de leur routine.

Pour l’équipe technique, on veut améliorer la précision des figures imposées pour ne faire aucune erreur de synchronisation. Dans le libre, on va tout faire pour être parfaites dans nos poussées et nos entrées à l’eau. On veut porter une énorme attention aux petits détails, c’est ce qui fait la différence , a lancé Côté.

Je suis très fière de la manière dont on s’est comportées aujourd’hui (vendredi). On va offrir une performance digne des Olympiques à Tokyo , a renchéri Simoneau.

Lors de cette deuxième journée de compétition, l’équipe olympique officielle était en action pour le Canada. Camille Fiola-Dion, absente la veille en raison d’une blessure, a donc pu participer à l’épreuve. Claudia Holzner, Halle Pratt, Audrey Joly, Rosalie Boissonneault et Emily Armstrong complétaient la formation canadienne.

Simoneau à nouveau décorée d’or en solo

Jacqueline Simoneau, qui participait également à l’épreuve solo libre vendredi, a remporté la médaille d’or grâce à un pointage de 92,1000 points. La Montréalaise a alors réussi le doublé, elle qui était également montée sur la plus haute marche du podium au programme technique.

C’est une grosse journée, mais c’est le fun à vivre. Avant ma performance en solo, j’ai réfléchi à tous les entraîneurs que j’ai eus dans ma carrière et j’ai essayé de prendre un peu de positif de chacun d’eux. Tout a bien fonctionné dans chacun des aspects aujourd’hui (vendredi) , a noté la nageuse de 24 ans.

L’Américaine Anita Alvarez (88,1332 points) et l’Espagnole Mireia Hernandez Luna (86,3668 points) ont complété le podium avec l’argent et le bronze, respectivement.

Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner seront toujours en action cette fin de semaine à l’occasion des épreuves de duo technique (samedi) et libre (dimanche).