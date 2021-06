Le patineur de vitesse Cédrik Blais annonce sa retraite de la compétition

Je quitte de façon abrupte et cela en surprendra peut-être quelques-uns. Par contre, sachez que je suis heureux de ma décision et elle fût longuement réfléchie. Le sport sous pression et la haute performance n'étaient plus pour moi. Je ne m'amusais plus.

Le patineur de 25 ans s'est joint à l'équipe canadienne sur courte piste en 2014.

Lors de la saison 2018-2019, il avait réussi à décrocher des médailles de bronze au 500 m aux épreuves de la coupe du monde de Dresden en Allemagne et de Turin en Italie.

En 2019-2020, il avait obtenu une médaille d'argent au 1000 m et une d'or au relais à l'épreuve de Dordrecht aux Pays-Bas.

Cédrik Blais a tenu à remercier tous ceux qui l'ont aidé, de près ou de loin, dans sa carrière. Il a affirmé être fier de ce qu'il a accompli dans sa courte carrière.

Il n'est pas le premier à prendre une telle décision dans la fleur de l'âge. En 2019, Samuel Girard annonçait sa retraite à 22 ans. Sa conjointe, Kasandra Bradette, s'est elle aussi retirée de la compétition au même moment. Girard était revenu des Jeux olympiques de Pyeongchang 15 mois plus tôt avec deux médailles au cou.