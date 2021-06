Les Canadiennes ont dominé leurs adversaires dans la possession du ballon, mais n'ont jamais réussi à trouver la brèche nécessaire pour s'inscrire au pointage. De l'autre côté du terrain, la gardienne de but Stephanie Labbé n'a pas été inquiétée par les Tchèques qui n'ont réussi aucun tir cadré.

Même si le crédit pour le jeu blanc revient à l'équipe canadienne, Bev Priestman était bien loin d'être satisfaite.

Je crois que c'était une mauvaise sortie. Je n'ai pas aimé notre performance. J'aurais aimé voir une équipe plus dominante sur le terrain. On a eu quelques bons moments, mais on doit profiter des occasions qui nous sont offertes , a dit Priestman après la rencontre.

C’était une bataille âprement disputée. Nous savions que ce match allait être une bataille physique et je crois que nous avons tout laissé sur le terrain et créé beaucoup d’occasions , a analysé Ashley Lawrence

Bev Priestman a affirmé ne pas vouloir prendre trop de temps pour disséquer cette défaite et vouloir que son équipe se préparer à montrer un meilleur visage lors du prochain match contre le Brésil lundi. L'entraîneuse-chef a indiqué prévoir une formation plus expérimentée pour ce match. Elle a dit vouloir annoncer la formation en vue des Jeux olympiques d'ici deux semaines.

Les Canadiennes doivent ouvrir le tournoi olympique contre leurs hôtes japonaises le 21 juillet.

Contre les Tchèques vendredi, Adriana Leon, qui revenait au jeu après une blessure, était du 11 partant. Elle a été remplacée à la 57e minute. La défenseuse centrale étoile Kadeisha Buchanan était jumelée à Vanessa Gilles, plutôt qu'à sa coéquipière habituelle Shelina Zadorsky.

Comme arrière centrale et en raison de l’accent de mon jeu sur la défensive, je suis très heureuse de notre jeu blanc, a indiqué Kadeisha Buchanan avant de tourner son attention vers le prochain match face au Brésil. Reconnaissant nos capacités et nos habiletés, nous avons le temps et nous devons mieux prendre soin du ballon, nous devrons garder la possession et conclure sur nos occasions.

Gabrielle Carle (22 ans) et Jayde Riviere (20 ans) ont également pris le départ vendredi.

Bianca St-George Photo : Getty Images / Quality Sport Images

La défenseuse de 23 ans, Bianca St-George, a aussi fait sa première apparition avec l'équipe canadienne.

Janine Beckie était absente en raison d'une blessure subie à l'entraînement, mais selon l'entraîneuse-chef, cette blessure ne devrait pas mettre en jeu sa sélection pour l'équipe olympique.