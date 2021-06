Benoît Huot et Cindy Ouellet sacrés athlètes de la décennie au Gala Sport Québec 2021

Les paralympiens Benoît Huot et Cindy Ouellet on été sacrés athlètes de la décennie lors du 48e Gala Sports Québec jeudi soir. 10 athlètes ont aussi été récompensés dans la catégorie Inspiration.

Le para nageur Benoît Huot a eu une longue et prolifique carrière : cinq Jeux paralympiques, 20 médailles et 60 records du monde dans sa catégorie. Ce sacre d’athlète de la décennie lui est arrivé un peu par surprise, mais une surprise ô combien agréable. Je suis sans mots, c’est un trop plein d’émotions , a-t-il exprimé.

Pour l’athlète, ce prix représente plus d’une dizaine d’années dans la piscine, mais aussi à l’extérieur de l’eau où il s’est impliqué pour faire reconnaître les nombreux athlètes comme lui. Benoît Huot pose un regard sur son parcours et se rappelle non seulement les succès qu’il a vécus, mais aussi les échecs qui l’ont fait grandir. Tu sais quand on accepte de s’améliorer, quand on utilise nos apprentissages pour essayer de devenir une meilleure personne, à tous les niveaux, que tu sois un athlète ou non, je pense qu’on peut faire de grandes choses.

L'engagement de l’individu à l’extérieur de sa discipline constitue aussi un critère dans la sélection des athlètes de la décennie . Ils vont plus loin que leur sport. Ces athlètes-là vont jusqu’à des implications personnelles, dans la communauté et ils font rayonner le sport québécois sur toute la planète , a expliqué Isabelle Ducharme, la directrice générale de Sports Québec.

Huot, qui s’implique dans la communauté sportive depuis qu’il s’est retiré de la compétition, espère pouvoir continuer à être un exemple pour toute un groupe de jeunes athlètes qui constituent la relève canadienne.

J’essaie de m’engager, auprès des jeunes en particulier, pour les aider à atteindre leurs rêves et leurs objectifs. Une citation de :Benoît Huot, athlète masculin de la décennie

Huot sera chef de mission aux Jeux du Commonwealth en 2022. Il voit en ce rôle une autre manière de redonner à sa communauté. C’était un peu la mission que je m’étais donnée : rester impliqué dans le sport. Il y a eu tellement de gens qui m’ont aidé et c’est pour ça qu’aujourd’hui, c’est la moindre des choses de le faire.

Benoît Huot ne s’arrête pas là. Il espère, après les Jeux du Commonwealth en Angleterre à l’été 2022, avoir un jour la chance de jouer le rôle de chef de mission pour les Jeux paralympiques.

La reconnaissance des para athlètes

Cindy Ouellet a appris la nouvelle alors qu’elle était dans la bulle d’entraînement de basketball en fauteuil roulant à Toronto. Elle s’y entraîne en vue des Jeux olympiques de Tokyo dans quelques semaines à peine. Je pense que c’est un des plus gros prix sportifs qui existent au Québec, c’est un énorme honneur , a-t-elle lancé.

Au cours de la dernière décennie, Cindy Ouellet a participé à quatre Jeux paralympiques, trois en basketball en fauteuil roulant et un en ski de fond assis et a remporté une médaille d’or et une d’argent aux Jeux parapanaméricains, en plus d’une médaille d’or aux championnats du monde.

Cindy Ouellet à Pyeongchang en 2018. Photo : Getty Images / Buda Mendes

Outre l’émotion qu’elle a vécu à l’annonce de cette nouvelle, Cindy Ouellet retire une grande joie de voir que deux athlètes paralympiques soient nommés athlètes de la décennie. Je pense que ça démontre que les athlètes para sont devenus des athlètes. On n’est plus vus différemment des autres athlètes.

Elle ajoute que si un handicap différencie les athlètes dits normaux de ceux qui pratiquent les para sports, l’intensité de l’entraînement, la diète et le mode de vie sont les mêmes. C’est le fun d’être pris sur un même pied en fin de compte. Qu’on soit para ou non, au bout du compte on est juste des athlètes.

Un palmarès impressionnant dans la catégorie Inspiration

En plus des noms des athlètes de la décennie, le Gala Sports Québec tenait à souligner l’apport d’une panoplie d’athlètes qui ont eu une influence sur le sport dans la dernière année. C’est vraiment un best-of de la dernière année qu’on vous présente avec ça , a raconté Isabelle Ducharme. On a beau dire que la pandémie a été une année difficile, elle a aussi amené des éléments positifs. Les gens ont pu se démarquer et les best-of qu’on vous présente c’est toute une gamme de gens qui se sont démarqués dans la dernière année.