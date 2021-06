Vanessa Gilles et l'équipe nationale féminine prêtes pour ses derniers tests

Les deux rencontres, disputées en Espagne, seront l'occasion pour les joueuses de l'entraîneur-chef Bev Priestman de prouver une dernière fois qu'elles ont leur place dans l'effectif qui s'envolera pour la capitale nippone.

Parmi elles, on retrouve la Franco-Ontarienne Vanessa Gilles, qui évolue pour les Girondins de Bordeaux, dans la Division 1 française. Nouvellement arrivée dans l'équipe nationale, elle compte 5 sélections et 4 titularisations.

Mon expérience au sein de l'équipe canadienne est plutôt nouvelle, mais je prends du plaisir à être dans le groupe , a expliqué Vanessa Gilles en visioconférence, jeudi. J'ai pu trouver du temps de jeu ces derniers temps, ça m'a aidé en matière de confiance et d'assimilation dans le groupe de pouvoir me montrer en tant que joueuse .

Pleine de confiance, l'équipe féminine veut profiter des matchs face à la République Tchèque et au Brésil pour apporter des petits ajustements au niveau de l'exécution, tout en se méfiant d'adversaires que les Canadiennes connaissent peu. La République Tchèque et l'unifolié féminin n'ont encore jamais croisé le fer sur la scène internationale.

On s'attend à ce que les Tchèques soient très organisées, qu'elles jouent de façon compacte et avec beaucoup de volonté pour récupérer les ballons, avertit Vanessa Gilles. L'occasion sera donc belle pour elle et ses coéquipières de tabler sur les deux derniers matchs des Canadiennes, des victoires par jeu blanc face à l'Angleterre (2-0) et le Pays de Galles (3-0).

Entre jeunesse et expérience

Avec de tels résultats, la structure défensive de l'équipe nationale féminine canadienne semble au beau fixe à l'heure actuelle. Mais ces succès sont le résultat d'un travail sur et hors du terrain, assure Vanessa Gilles.

Vanessa Gilles a disputé les deux derniers matchs du Canada, des victoires face à l'Angleterre (2-0) et le Pays de Galles (3-0). Photo : Getty Images / Catherine Ivill

Son rôle de défenseuse lui offre l'opportunité de former une paire avec Kadeisha Buchanan ou Shelina Zadorsky, deux piliers de l'équipe canadienne. Buchanan compte 101 sélections avec l'équipe nationale, tandis que Zadorsky en totalise 71.

Kadeisha est une icône du soccer canadien , avoue Vanessa Gilles. C'est plaisant de pouvoir jouer non seulement avec elle, mais aussi avec Shelina. J'apprends beaucoup en regardant la paire défensive qu'elles forment. Nous avons tous les trois des styles de jeu différents, qui se complètent bien sur le terrain. Elles m'ont beaucoup aidé à m'acclimater et à me rendre confortable dans le rôle de leader défensif que je veux apporter à l'équipe.

Parlant d'acclimatation, Vanessa Gilles révèle un secret de l'esprit d'équipe soudé qui habite la sélection nationale féminine.

Les joueuses sont très Canadiennes, dans le sens qu'elles sont très accueillantes! Une citation de :Vanessa Gilles

Que ce soit les vétérans, les jeunes ou le personnel d'entraîneur, c'est un environnement facile à intégrer , estime Vanessa Gilles.

Une saison pleine

Cette année, Vanessa Gilles est l'une des rares joueuses canadiennes a avoir eu la chance de disputer une saison complète, la Division 1 ayant continué ses activités malgré la COVID-19.

Membre des Girondins de Bordeaux, Vanessa Gilles a partagé le terrain au quotidien avec la Jamaïcaine Khadija Shaw, qui a terminé meilleure buteuse du championnat avec 22 buts marqués et emmené Bordeaux au 3e rang de la Division 1.

C'est toutefois le Paris Saint-Germain (PSG) qui a remporté le championnat cette année, terminant la saison avec un seul petit point de plus au classement que l'Olympique de Lyon (OL), deux clubs où évoluent trois joueuses de la sélection canadienne.

De pouvoir jouer toute l'année m'a aidé en termes de condition physique et de repères sur le terrain , explique Vanessa Gilles. Elle avoue cependant que d'avoir disputé des matchs sans arrêt depuis juin dernier a pu être taxant physiquement pour les joueuses canadiennes qui évolue en France, comme Ashley Lawrence (PSG), Kadeisha Buchanan (OL) ou Jordyn Huitema (PSG). Ce niveau de compétition élevé donne néanmoins un avantage aux Canadiennes, qui ont pu pratiquer leur sport au plus haut niveau malgré la pandémie, estime Vanessa Gilles.

Bientôt : direction Tokyo

Après les deux derniers matchs internationaux, la prochaine compétition au programme de la sélection nationale est la plus importante de toutes : les Jeux de Tokyo. Le Canada se retrouvera en ouverture du tournoi et affronteront le Japon le 21 juillet, avant de se mesurer aux autres équipes du groupe E : la Grande-Bretagne et le Chili.

Les Olympiques arrivent bientôt et la pression de performer en équipe est présente , avoue Vanessa Gilles, mais on essaie d'aborder la chose sereinement. Personnellement, le plus important est de jouer l'esprit libre et d'aider l'équipe au meilleur de mes capacités à chaque match.

Pour la suite, Vanessa Gilles ne se fixe qu'un seul objectif : donner tout ce que je peux pour l'équipe nationale .

Le Canada, présentement classé 8e au monde, est non seulement l'un des 5 seuls pays a s'être qualifié pour Tokyo en plus d'avoir participé aux trois Jeux olympiques précédents, mais le seul pays ou l'équipe féminine a remporté une médaille lors des deux derniers Jeux, à Londres (bronze) et à Rio (bronze).