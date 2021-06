MacKinnon, Matthews et McDavid finalistes pour le trophée Hart

L'attaquant de l'Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon, le centre des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews et le capitaine des Oilers d'Edmonton Connor McDavid sont dans la course pour l'obtention du prestigieux trophée Hart, remis au joueur le plus utile dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

McDavid est considéré par plusieurs observateurs comme étant le favori de la course. Il a dominé le classement des pointeurs en 2021 avec 105 points, dont 33 buts, en 56 parties. Il a récolté 21 points de plus que son plus proche poursuivant, son coéquipier Leon Draisaitl, qui avait reçu le trophée Hart l'an dernier.

McDavid, 24 ans, de Newmarket en Ontario, a déjà remporté le Hart en 2017, en plus de terminer au troisième rang du scrutin en 2019. Il pourrait devenir le cinquième joueur de l'histoire de la LNH à recevoir cet honneur plus d'une fois avant son 25e anniversaire. La courte liste compte Wayne Gretzky (six fois), Bobby Orr (trois fois), Gordie Howe (deux fois) et Alexander Ovechkin (deux fois).

Une victoire de McDavid ferait aussi des Oilers la première équipe à compter deux gagnants consécutifs différents depuis les Bruins de Boston en 1968-1969 (Phil Esposito) et 1969-1970 (Orr).

Connor McDavid et ses trois trophées : Art-Ross, Hart et Ted-Lindsay Photo : Associated Press / John Locher

Matthews a déjà en poche le trophée Maurice-Richard comme meilleur buteur de la saison avec 41 buts en 52 matchs. Ses performances ont aidé à propulser son équipe au sommet du classement de la Division nord. Il est devenu le premier joueur des Maple Leafs à trôner en tête des buteurs depuis Gaye Stewart en 1946.

L'athlète de 23 ans, de Scottsdale en Arizona, est le premier finaliste des Maple Leafs dans la course au trophée Hart depuis que Doug Gilmour a terminé au deuxième rang du scrutin en 1993. Babe Pratt (1943-1944) et Ted Kennedy (1954-1955) sont les seuls joueurs de l'histoire de l'organisation à avoir mis la main sur le trophée.

Dans le cas de MacKinnon, il a atteint un sommet personnel cette saison avec une moyenne de 1,35 point par rencontre. le quatrième taux de la LNH. Il a inscrit 20 buts et 45 aides en 48 matchs pour mener l'Avalanche au premier rang du classement général. L'équipe a ainsi remporté le troisième trophée des Présidents de son histoire.

L'attaquant de 25 ans de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, est finaliste pour la deuxième année de suite et pour la troisième fois de sa carrière. Il avait terminé au deuxième rang du scrutin en 2018 et en 2020.

MacKinnon pourrait devenir le troisième joueur de l'organisation Avalanche/Nordiques à obtenir le trophée Hart après Joe Sakic (2001) et Peter Forsberg (2003).

Les lauréats des prix individuels de la LNH seront dévoilés pendant les demi-finales et la grande finale des éliminatoires de la Coupe Stanley. Les dates précises n'ont pas encore été annoncées.