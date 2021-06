Les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal sont annulés

Les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM), les 10 et 12 septembre, sont annulés, ont annoncé jeudi leurs organisateurs. Pour des raisons sanitaires, il était impossible de les maintenir au calendrier en 2021, expliquent-ils.

Au cours des derniers mois, nous avons envisagé différents scénarios en constante liaison avec les gouvernements impliqués et l'Union cycliste internationale (UCI) pour organiser nos courses dans le respect des mesures sanitaires et garantir la sécurité de tous. À ce jour, les organisateurs de grands événements canadiens n’ont toujours pas la garantie que des allègements des règles sanitaires nécessaires à la tenue des GPCQM seront effectifs à la fin de l’été. Trop d’incertitudes demeurent encore relativement à l’ouverture des frontières, à la quarantaine obligatoire et aux conditions de rassemblement , a déclaré par communiqué Sébastien Arsenault, président-directeur général d’événements des GPCQM.

Il s’agit d’une décision difficile à prendre pour une deuxième année consécutive, mais il n’aurait pas été responsable ni respectueux pour les coureurs, les équipes et les spectateurs de repousser davantage cette décision. Nous leur donnons rendez-vous l’an prochain et promettons un retour de l'UCI WorldTour en sol québécois mémorable.

Le Critérium national de Montréal, également organisé par les GPCQM en marge des courses du circuit WorldTour de l'UCI, ne se tiendra pas comme prévu le 11 septembre.

Les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal sont les seules courses du calendrier WorldTour présentées en Amérique. Ils se tiendront les 9 et 11 septembre en 2022.