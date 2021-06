La NFL veut présenter des matchs de saison en Allemagne

La NFL a disputé cinq matchs préparatoires en Allemagne entre 1990 et 1994, et elle a assuré une présence professionnelle dans le pays entre 1991 et 2007 avec la World League, la NFL Europe et la NFL Europa

Le circuit Goodell a présenté 28 matchs de son calendrier officiel à Londres depuis 2007. Il en organisera deux autres en octobre au stade de Tottenham. Les amateurs allemands de football américain se rendent souvent à Londres pour assister aux rencontres, selon la NFL.

Des matchs de saison ont aussi déjà été joués au Mexique et au Canada.

La ligue a embauché l'entreprise londonienne The Sports Consultancy pour l'aider à concrétiser ce projet en aidant des villes intéressées à développer leur plan.

Les cotes d'écoute hebdomadaires de la NFL en Allemagne ont grimpé de 20 % annuellement depuis 2017, a souligné le représentant de la NFL en Europe, Brett Gosper.

L'auditoire allemand pour la victoire de 31-9 des Buccaneers de Tampa Bay contre les Chiefs de Kansas City lors du Super Bowl le 8 février dernier a été sans précédent.