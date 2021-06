« J'ai encore le feu sacré » - Derek Drouin

J'étais très nerveux, a admis Drouin. Je ne voulais pas arriver là-bas et faire un fou de moi.

Le champion olympique de saut en hauteur, dont la carrière a été assombrie par de nombreuses blessures, convoite un laissez-passer pour les Jeux olympiques de Tokyo le mois prochain. Il a récemment participé à une escale de la Diamond League à Doha, au Qatar, sa première compétition dans ce circuit en quatre ans, et sa première épreuve d'envergure depuis 2019.

Toutes ses craintes se sont envolées lorsqu'il a retrouvé les adversaires qu'il n'avait pas vus depuis des années. On aurait dit qu'il rentrait chez lui.

La quantité d'athlètes qui sont venus à ma rencontre avec le sourire accroché aux lèvres et m'ont dit : "Je suis tellement heureux de te revoir. C'est bon de te revoir." Cela a été très réconfortant, a confié Drouin en entretien téléphonique avec La Presse canadienne, depuis la Finlande. On m'a vraiment accueilli à bras ouverts. C'était la partie la plus plaisante de mon retour à la compétition.

J'ai l'impression que j'ai encore le feu sacré, qu'il est encore bien présent. Mais jusqu'ici, la camaraderie entre les sauteurs a été particulièrement spéciale , a-t-il ajouté.

L'Ontarien de 31 ans, originaire de Corunna, participera à compter de jeudi au Grand Prix d'Espoo. Il voudra alors inscrire de précieux points qui lui permettraient d'obtenir son billet pour les Jeux de Tokyo, ou mieux encore, le décrocher automatiquement en réussissant le standard olympique de 2,33 mètres.

Le meilleur résultat de sa carrière est de 2,40 mètres, un record canadien établi en 2014.

Drouin a enregistré un saut de 2,24 mètres pour finir 5e à Doha, un résultat qui lui a permis de s'approcher d'un billet pour Tokyo, en plus de renforcer sa décision de tenter un retour à la compétition.

J'avais l'impression que je progressais, a dit Drouin. Il y avait deux possibilités : "Je suis content d'être de retour. C'est merveilleux. Ça me manquait vraiment." Ou encore : "Je ne suis plus capable de faire ça." J'étais vraiment nerveux avant ma première compétition.